Lange Nacht der Museen: Auch „Arnie“ Museum heuer dabei

Im Rahmen der ORF-Langen Nacht der Museen öffnet am Samstag, 4. Oktober, auch das Arnold-Schwarzenegger-Museum von 18 bis 24 Uhr seine Türen. Besucher erwartet ein besonderer Abend mit Führungen und kulinarischen Genüssen.

Die Ausstellung zeigt den Lebensweg von Arnold Schwarzenegger, von seiner Kindheit in Thal über seine Erfolge als Bodybuilding-Champion und Hollywoodstar bis hin zu seiner politischen Karriere. Spezielle Abendführungen mit Arnolds Kindheitsfreund und Museumsgründer Peter Urdl geben exklusive Einblicke in ausgewählte Exponate.

Genuss und Sonderausstellung

Im gemütlichen Ambiente können Gäste bei Apfelstrudel und Sekt den Abend ausklingen lassen. Zusätzlich wartet die Sonderausstellung „55 Jahre Mr. Olympia“, die einen Rückblick auf Arnolds historische Bodybuilding-Erfolge bietet und noch bis Ende Oktober läuft. Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten: Bei einer Schnitzeljagd durch das Museum entdecken Kinder spielerisch Arnolds Kindheit und Karriere. Eine kleine Überraschung am Ende rundet das Erlebnis ab.

Einladung von Peter Urdl

„Die Lange Nacht der Museen ist die perfekte Gelegenheit, unser Museum auch abends zu erleben und sich bei Apfelstrudel und einem Glas Sekt inspirieren zu lassen“, so Peter Urdl. „Wir freuen uns auf viele Besucher aus Graz, der Steiermark und darüber hinaus.“