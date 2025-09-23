Neues Seniorentageszentrum: Frohnleiten stärkt soziale Infrastruktur

Mitten im Herzen von Frohnleiten wurde das neue Seniorentageszentrum offiziell eröffnet. Es bietet älteren Menschen Betreuung, Gemeinschaft und Aktivität. Und Angehörigen eine spürbare Entlastung.

Mit der offiziellen Schlüsselübergabe an die Volkshilfe Steiermark ist es nun so weit: Frohnleiten verfügt ab Oktober über ein eigenes Seniorentageszentrum. Die neuen Räumlichkeiten am Hauptplatz sollen älteren Menschen Betreuung, Aktivierung und Gemeinschaft bieten. Und pflegende Angehörige spürbar entlasten. Erst im März 2025 hatte der Umbau des ehemaligen Therapiezentrums begonnen, nun – nur ein halbes Jahr später – konnte das Projekt abgeschlossen und feierlich übergeben werden. Gemeinsam mit Vertretern der Volkshilfe, des Bauunternehmens Ennstal und dem Gemeinderat nahm Bürgermeister Johannes Wagner die Eröffnung vor.

©Stadtgemeinde Frohnleiten Mit der offiziellen Schlüsselübergabe an die Volkshilfe Steiermark ist es nun so weit: Frohnleiten verfügt ab Oktober über ein eigenes Seniorentageszentrum.

Kreativ und kulinarisch

„Dieses Tageszentrum ist ein wichtiger Meilenstein für unsere soziale Infrastruktur“, betonte Wagner. „Es ermöglicht älteren Menschen, gut betreut und aktiv zu sein, während Angehörige beruflichen und privaten Verpflichtungen nachgehen können. Die zentrale Lage mitten im Herzen von Frohnleiten sorgt zudem dafür, dass das Zentrum im täglichen Leben der Stadt verankert ist – und ganz nebenbei unseren Hauptplatz zusätzlich belebt.“ Das Angebot richtet sich an Menschen ab 60 Jahren, die Pflegegeld ab Stufe eins beziehen oder als Selbstzahler teilnehmen. Ein multiprofessionelles Team der Volkshilfe sorgt für ein strukturiertes Tagesprogramm: von Bewegungseinheiten über kreative Aktivitäten bis hin zu gemeinsamen Mahlzeiten. Ergänzt wird das Angebot durch individuelle Pflegeberatung und Unterstützung bei behördlichen Fragen.

Weit mehr als Betreuung

Claudia Allmer, Leiterin der Tageszentren Steiermark, hob den gesellschaftlichen Wert hervor: „Ein Tageszentrum bedeutet weit mehr als Betreuung. Es ist ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Aktivierung.“ Der Betrieb startet im Oktober 2025 zunächst an drei Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag). Schrittweise soll das Angebot auf fünf Tage erweitert werden. Stadt und Land tragen den Großteil der Kosten, die Tarife sind einkommensabhängig. Zusätzlich sorgt ein Hol- und Bringdienst dafür, dass auch weniger mobile Senioren problemlos teilnehmen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 17:40 Uhr aktualisiert