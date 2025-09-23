Standortpartnerschaft: Lercher fordert klare Strategie und Soforthilfen

SPÖ-Landesparteichef Max Lercher kritisiert die steirische Landesregierung scharf: Trotz großer Ankündigungen rund um die „Standortpartnerschaft“ fehlen bislang konkrete Maßnahmen, um die heimische Industrie zu stärken.

Die steirische Industrie gilt seit Jahrzehnten als Fundament des gesellschaftlichen Wohlstands. Doch angesichts steigender Kosten und internationaler Konkurrenz sieht SPÖ-Landesparteichef Max Lercher dringenden Handlungsbedarf. Und wirft der Landesregierung unter Mario Kunasek Untätigkeit vor. Im Juni 2025 hatte die Landesregierung mit großem medialen Aufwand die sogenannte „Standortpartnerschaft“ präsentiert. Diese sollte bessere Rahmenbedingungen für Betriebe schaffen und die Steiermark als Wirtschaftsstandort langfristig absichern. Seither, so Lercher, sei jedoch kaum etwas passiert.

Überschriften ohne Prioritäten

„Mario Kunasek hat im Sommergespräch im ORF von 30 konkreten Projekten gesprochen, die von Künstlicher Intelligenz über Digitalisierung bis hin zu Infrastruktur reichen sollen. Doch was bisher vorliegt, sind bloß Überschriften ohne klare Prioritäten, ohne verbindliche Umsetzungspläne und ohne Finanzierungsstrategie“, kritisiert Lercher. „Das reicht nicht. Unsere Industriebetriebe dürfen nicht länger mit leeren Ankündigungen hingehalten werden.“

Eigener Steiermark-Tarif

Der SPÖ-Chef wiederholt daher seine Forderungen nach einem umfassenden Maßnahmenpaket: Ein eigener Steiermark-Tarif für günstige Energie, ein „Steiermark-Fonds“ für gemeinsame Investitionen von öffentlicher Hand und Privaten sowie eine Gesamtstrategie für die Weiterentwicklung des Industriestandorts. Nur so könne die Wettbewerbsfähigkeit gesichert und Arbeitsplätze erhalten werden. „Die steirische Industrie braucht keine Schlagzeilen, sondern echte Unterstützung. Die Landesregierung ist gefordert, endlich Taten statt Worte zu liefern“, so Lercher.