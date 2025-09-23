Millionen verschenkt: Steiermark Schlusslicht bei Kindergartenförderung

„Während steirische Familien händeringend versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, lässt die Landesregierung dringend benötigte Millionen ungenützt. Dass Landesrat Hermann die Verantwortung allein bei Gemeinden und Trägern ablädt, ist ein bildungspolitischer Offenbarungseid“, kritisiert Veronika Nitsche, Bildungssprecherin der Grünen im Landtag Steiermark.

Alarmierende Zahlen für steirische Familien: Laut einer Anfrage der Grünen Nationalratsabgeordneten Barbara Neßler beim Bildungsministerium hat die Steiermark bislang fast drei Viertel der ihr zustehenden Mittel aus der sogenannten „Kindergartenmilliarde“ nicht abgerufen. Konkret bedeutet das, dass 73,6 Prozent der Fördergelder für den Ausbau von Kindergärten und die Sprachförderung ungenutzt bleiben. Für längere Öffnungszeiten wurde sogar kein einziger Euro beantragt. Damit belegt die Steiermark im Bundesländer-Vergleich den letzten Platz.

Entschlossenes Handeln gefordert

Veronika Nitsche, Bildungssprecherin der Grünen im Landtag Steiermark, zeigt sich empört: „Während steirische Familien händeringend versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, lässt die Landesregierung dringend benötigte Millionen ungenützt. Dass Landesrat Hermann die Verantwortung allein bei Gemeinden und Trägern ablädt, ist ein bildungspolitischer Offenbarungseid.“ Nitsche fordert ein entschlossenes Handeln der Landesregierung: „Das Land muss steuern, langfristig planen und endlich aus der bloßen Vermittlerrolle heraustreten. Es braucht einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, längere Öffnungszeiten und gezielte Sprachförderung – nur so haben Kinder faire Chancen und Eltern spürbare Entlastung. Diese Landesregierung muss endlich aufwachen und ihren Job machen.“ Die verschwendeten Mittel werfen Fragen nach der Bildungspolitik in der Steiermark auf und verdeutlichen, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um Familien und Kindern die Unterstützung zu geben, die ihnen zusteht.