Adrenalin pur auf der Planai: Whip Offs im Bikepark Schladming

Adrenalin, Action und spektakuläre Sprünge: Am 4. Oktober verwandelt sich der Bikepark Schladming in eine Arena der Extraklasse. Beim Event Whip Offs zeigen Mountainbiker, wie man mit dem Rad quer durch die Luft segelt – ein Anblick, der selbst hartgesottene Fans staunen lässt. Der sogenannte Whip stammt ursprünglich aus dem Motocross, doch längst hat er sich in der Mountainbike-Szene als Publikums-Hit etabliert. Ziel ist es, das Bike während eines Sprungs möglichst quer zur Fahrtrichtung zu drehen. Die Profis schaffen beeindruckende 90 Grad – und genau hier kommt der Wettbewerb ins Spiel: Wer kann das Bike am spektakulärsten stellen?

Spektakuläre Sprünge

Die Whip Offs sind weniger ein klassischer Wettkampf als ein freundschaftlicher Schlagabtausch. Eine Jury bewertet nicht nur die technische Ausführung, den Luftstand und die Intensität des Whips, sondern auch, wie sehr das Publikum mitgeht. Den drei Besten winkt Preisgeld. Für die Zuschauer heißt das: Adrenalin pur und spektakuläre Sprünge zum Staunen. Parallel dazu findet der Steeze & Style-Bewerb statt. Hier zeigen die Mountainbiker ihre kreativsten Tricks auf einer eigens errichteten Strecke in der Finish Area der Planai. Stil, Originalität und saubere Ausführung entscheiden über die Punkte.

©Pflanzl Media / Bikepark Schladming Hier zeigen die Mountainbiker ihre kreativsten Tricks auf einer eigens errichteten Strecke in der Finish Area der Planai.

Trends rund ums Bike

Doch das Event hat noch mehr zu bieten: In der Expo Area dreht sich alles um die neuesten Trends rund ums Bike, von Fahrwerken bis Fashion, während die Bike Games Area mit Minibike-Challenges, Bunny-Hop-Contests und Balance-Wettkämpfen zum Mitmachen einlädt. Wer lieber zuschaut, kann in der Chill & Watch Zone entspannen und den Beats von DJ Johnny Honolulu lauschen. Besondere Gäste wie die YouTube-Stars Ruso Bros geben Autogramme, stehen für Fotos bereit und mischen sich unter die Besucher – eine Gelegenheit, die Mountainbike-Helden hautnah zu erleben. Am Ende des Tages wird es bei den Shapergames noch einmal lustig: In vier Disziplinen kämpfen Fahrerinnen, Gäste und Shaperinnen um die Geschicklichkeit im Umgang mit Schaufel, Schubkarre und Baumstämmen. Danach startet die After Party in der Hohenhaus Tenne und rundet einen Tag voller Action und Unterhaltung ab.

Zeitplan für den 4. Oktober 2025:

09:00 Uhr – Expo Area & Sideevents öffnen

10:00 Uhr – Bike Games & Workshops starten

10:00 – 11:30 Uhr – Freies Training Whip Off

12:00 Uhr – Whip Off Open Jam

13:30 Uhr – Steeze & Style Vorläufe

15:00 Uhr – Steeze & Style Finale

16:00 Uhr – Whip Off Finale

17:00 Uhr – Siegerehrung

18:00 Uhr – Shapergames

20:00 Uhr – After Party in der Hohenhaus Tenne

Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos: schladming-dachstein.at Der Bikepark Schladming zählt zu den international renommiertesten Bikeparks. Seit über 20 Jahren zieht er Profis und Hobby-Fahrer gleichermaßen an – darunter Downhill-Weltcup-Sieger Andreas Kolb. Die Saison läuft heuer noch bis 2. November täglich von 9 bis 17 Uhr.