Regnerischer Mittwoch bringt kühle Temperaturen und Wind

Ein herbstlicher Mittwoch steht der Steiermark bevor. Regen, dichte Wolken und kühle Temperaturen prägen das Wetter, dazu weht teils starker Wind. Wer rausgeht, sollte sich auf ungemütliche Bedingungen einstellen.

Die Steiermark erwartet heute Mittwoch, dem 24. September 2025, überwiegend trübes Wetter. Dichter Wolken bedecken weite Teile des Landes, und insbesondere am Vormittag muss mit Regen gerechnet werden. Ein paar Auflockerungen sind am ehesten im Ennstal und im Ausseer Land möglich. Mit aufkommendem mäßigem Ostwind wird es besonders im Tagesverlauf spürbar ungemütlich. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 9 und 14 Grad, erreichen tagsüber jedoch nur noch kühle 12 bis 16 Grad.

Aufhellung in den westlichen Nordalpen

Am Nachmittag könnte der Regen zeitweise nachlassen, doch bereits am Abend steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit von Südwesten wieder an. In den westlichen Nordalpen sind einzelne Aufhellungen möglich, unterstützt durch föhnigen Wind. Über das Land verteilt weht mäßiger bis starker Südostwind mit Geschwindigkeiten von 30 bis 50 km/h. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen bei rund 8 Grad.