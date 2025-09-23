Jugendliche entdecken ihre Stärken bei der Lehrstellen-Powerwoche

Die richtige Lehre zu finden, ist nicht immer einfach. Die 10. Lehrstellen-Powerwoche des AMS Steiermark bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen daher von 22. bis 26. September 2025 die Gelegenheit dazu.

Die Suche nach dem richtigen Lehrplatz kann für viele Jugendliche eine Herausforderung sein. Genau hier setzt die 10. Lehrstellen-Powerwoche des AMS Steiermark an: Von 22. bis 26. September 2025 können junge Menschen, die sich für eine Lehrausbildung interessieren, in den neun BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS persönliche und kostenlose Beratung erhalten. „Die duale Ausbildung ist ein perfektes Sprungbrett für ein erfolgreiches Berufsleben“, betont Yvonne Popper-Pieber, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark. „Wir bieten Orientierung, informieren über die Vielfalt möglicher Lehrausbildungen und helfen mit einem Interessentest dabei, persönliche Stärken und Vorlieben zu erkennen.“

Teilnahme ist einfach

Wer an der Lehrstellen-Powerwoche teilnehmen möchte, sollte sich als lehrstellensuchend beim AMS melden – entweder direkt in der nächstgelegenen Geschäftsstellen oder bequem online über die AMS-Homepage. Die Terminvereinbarung für eine Beratung erfolgt am besten per E-Mail oder Telefon. Die Beratung kann persönlich, telefonisch oder online stattfinden. Die neun BIZ-Standorte in der Steiermark befinden sich in Bruck, Deutschlandsberg, Feldbach, Graz (Ost), Hartberg, Knittelfeld, Leibnitz, Leoben und Liezen. Die Expertinnen und Experten stehen auch über die Lehrstellen-Powerwoche hinaus allen Bildungsinteressierten für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldung unter

www.ams.at/lehre und https://biz-steiermark.ams.at.