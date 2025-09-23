Landeshymne sorgt für diplomatischen Eklat: NEOS fordert Dialog

Die Debatte um die Landeshymne der Steiermark sorgt für diplomatische Spannungen mit Slowenien und heftige Auseinandersetzungen im Landtag. NEOS fordert ein Ende der Symbolpolitik und drängt auf Dialog sowie Schadensbegrenzung.

Die Diskussion um die Landeshymne der Steiermark eskaliert im Landtag zu einem diplomatischen Eklat. Während die Landesregierung die realen Folgen ihres Vorgehens weiterhin herunterspielt, sehen die NEOS Handlungsbedarf. Bei der Landtagssitzung am 23. September 2025 wurde deutlich, wie gespalten die politischen Lager in dieser Frage sind. Die ÖVP, vertreten durch Manuela Khom, unterstützt weiterhin den Kurs der FPÖ, die in der Debatte um die Landeshymne auf Symbolpolitik setzt. FPÖ-Politiker Werner Amon bezeichnete die diplomatische Krise mit Slowenien gar als „Sturm im Wasserglas“. Gleichzeitig kritisieren die Blauen mangelnde Heimatliebe bei jenen, die die umstrittene Symbolpolitik hinterfragen. Ein Hinweis auf slowenische Musiker beim Aufsteirern verdeutlicht jedoch, dass die FPÖ offenbar nicht erfasst, welche diplomatischen Spannungen durch ihre Haltung entstehen.

Kritik und Konter

NEOS-Chef Niko Swatek zeigt sich besorgt über die Folgen: „Wovon haben die Steirerinnen und Steirer mehr? Von einer Hymne im Gesetzestext oder von guten Beziehungen zu unseren Nachbarn? Patriotisch wäre es, die gute Reputation der Steiermark im Ausland nicht sinnlos zu beschädigen.“ Kritik kommt auch von Seiten der ÖVP, die den NEOS vorwirft, die Debatte um Sloweniens Reaktionen anzuheizen. Swatek kontert: „Würde die Landesregierung ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen in der Steiermark gerecht werden, gäbe es gar kein Feuer.“

Ende der Konfrontation gefordert

Die NEOS fordern nun ein sofortiges Ende der Konfrontation und eine Rückkehr zum Dialog mit Slowenien. Swatek schlägt vor, dass Landeshauptmann-Stellvertreterin Khom den Vorsitz in der Alpen-Adria-Allianz abgibt und jemand den Posten übernimmt, der die überregionale Zusammenarbeit fördern und das Verbindende vor das Trennende stellt.