Leoben: 21-Jährige am Zebrastreifen von Auto erfasst – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Leoben: Eine junge Frau wurde am Dienstagabend beim Überqueren eines Schutzweges im Stadtteil Lerchenfeld von einem Auto angefahren und ins Spital gebracht.

Am Dienstagabend, dem 23. September 2025, kam es in Leoben (Steiermark) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 20 Uhr wollte eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Leoben den Schutzweg im Kreuzungsbereich Kärntner Straße/Mühltaler Straße in Richtung Norden überqueren. Zur selben Zeit bog ein 24-jähriger Lenker mit seinem Auto in den Kreuzungsbereich ein. Dabei erfasste er die junge Frau mit der Front seines Wagens. Laut eigenen Angaben hat der Lenker „die Fußgängerin zu spät wahrgenommen und eine Kollision nicht mehr verhindern können“.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Ein Notarztteam war rasch zur Stelle, versorgte die 21-Jährige noch am Unfallort und brachte sie mit schweren Verletzungen ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben. Die Polizei bestätigte, dass der 24-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert war. „Die 21-Jährige wurde von einem Notarztteam erstversorgt und in weiterer Folge mit schweren Verletzungen ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, verbracht“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.