Mario Geiger ist Steiermarks Zivildiener des Jahres 2025

Große Ehre für die Steiermark: Mario Geiger aus Graz wurde zum „Zivildiener des Jahres“ gekürt. Er überzeugte durch sein Engagement im Pflegewohnhaus Graz-Straßgang der Caritas.

Bereits zum 18. Mal wurden am 23. September 2025 die „Zivildiener des Jahres“ im Bundeskanzleramt in Wien ausgezeichnet. Aus über 150 Einreichungen wählte eine Fachjury die Landessieger und schließlich den Bundessieger. Heuer geht der Bundessieg an Jakob Neff aus Salzburg. Für die Steiermark ist das Mario Geiger aus Graz.

Einsatz mit Herz in Grazer Pflegewohnhaus

Mario Geiger leistete seinen Zivildienst bei der Caritas der Diözese Graz-Seckau im Pflegewohnhaus Graz-Straßgang. Dort überzeugte er durch Einsatzfreude, Verlässlichkeit und Menschlichkeit. „Es ist eine Freude mitanzusehen, wie respektvoll und einfühlsam Mario mit älteren Menschen umzugehen weiß“, erklärt Hausleiter Wolfgang Rappold. Neben der täglichen Unterstützung bei Mahlzeiten, Haushaltstätigkeiten und Gesprächen setzte Mario auch technische Verbesserungen im Haus um.

Verantwortung übernommen

Besonders hervorzuheben ist sein Engagement bei Projekten wie einem neuen Mülltrennungssystem oder der Verbesserung des WLANs. Auch die Bewohner:innen schätzen ihn sehr. Frau Waltraud D. betont: „Von Anfang an habe ich mich hier sehr wohlgefühlt, vor allem auch deshalb, weil wir mit Mario Geiger einen ganz, ganz lieben, aufmerksamen, pflichtbewussten und tüchtigen Zivildiener haben.“

Dank und Anerkennung

Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, betonte: „Zivildienst heißt hinschauen, anpacken und Verantwortung zu übernehmen. Ob im Rettungswagen, im Pflegeheim oder im Sozialdienst – Zivildiener sind da, wenn andere sie brauchen. Mit den Zivildienern des Jahres holen wir jene vor den Vorhang, die ihren Dienst mit Herz, Verstand und Verlässlichkeit leisten.“

©BKA/Schrötter Claudia Plakolm ehrte im Bundeskanzleramt die Zivildiener des Jahres – für die Steiermark ist es Mario Geiger.

Mario Geiger über seine Auszeichnung

Der frisch gekürte Landessieger zeigt sich dankbar: „Während meines Zivildienstes habe ich gelernt, wie wertvoll Teamarbeit ist, wie viel tagtäglich in der Pflege geleistet wird und wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen – sei es im direkten Kontakt mit pflegebedürftigen Menschen oder bei technischen Projekten wie dem Aufbau des WLANs. Es erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit, dass ich als Zivildiener des Jahres in der Steiermark ausgezeichnet wurde.“

©BKA/Schrötter Mario Geiger aus Graz wurde als Zivildiener des Jahres für die Steiermark ausgezeichnet

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 06:42 Uhr aktualisiert