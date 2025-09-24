Nach Crash im Acker: Polizei fand 21-Jährigen schlafend im Unfallwagen

Kurz vor 3 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall. Die Beamten entdeckten den Unfalllenker schlafend im Auto. Der 21-Jährige war alkoholisiert, besitzt keinen Führerschein und wurde leicht verletzt.

In der Nacht auf Mittwoch, den 24. September 2025, kam es im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger kam mit dem Auto von der Fahrbahn der B72 Weizer Straße ab und landete in einem Acker. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen.

Polizei fand Lenker schlafend im Auto

Gegen 3 Uhr früh meldete ein Zeuge ein beschädigtes Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage neben der Straße. „Die eintreffende Polizeistreife konnte in weiterer Folge den 21-jährigen Pkw-Lenker schlafend im Fahrzeug vorfinden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Die Beamten weckten den Mann und stellten fest, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Zudem verlief ein Alkotest positiv. „Anschließend wurde er mit leichten Verletzungen vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.