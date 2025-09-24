52-Jähriger belästigte Lehrlinge sexuell in der Steiermark

In einem Betrieb in der Steiermark kam es zu sexuellen Belästigungen zweier Lehrlinge. Der Chef stellte sich sofort hinter die jungen Frauen. Der Täter wurde entlassen und vor Gericht verurteilt.

„Einfach schlimm, was zwei Lehrlinge durchmachen mussten! Beide wurden von einem 52-jährigem Mitarbeiter sexuell belästigt: War eine der beiden angehenden Einzelhandelskauffrauen allein im Büro, war er bei ihnen – betatschte sie oder war obszön.“ schildert die Arbeiterkammer Steiermark den Vorfall.

Lehrlinge fanden erst später zueinander

Zunächst dachte jede der beiden Frauen, sie sei allein von den Übergriffen betroffen. Erst als ein Kollege etwas Verdächtiges bemerkte, erfuhren die Lehrlinge voneinander. Gemeinsam fassten sie daraufhin den Mut, zum Chef zu gehen. Der Vorgesetzte reagierte sofort. Er stand zu den Betroffenen, begleitete sie zur Polizei und setzte klare Konsequenzen: Der Mitarbeiter wurde sofort gekündigt. Für die Lehrlinge war es ein wichtiges Signal, dass sie mit dem Problem nicht alleine dastehen.

Täter vor Gericht verurteilt

Das Verfahren endete mit einer klaren Entscheidung: „Vor Gericht wurde der Mitarbeiter schuldig gesprochen und musste 3.000 Euro bzw. 4.000 Euro Schadenersatz an die jungen Frauen zahlen,“ berichtet die Arbeiterkammer Steiermark weiter. Damit wurde den beiden Lehrlingen nach der schwierigen Erfahrung zumindest ein Stück Gerechtigkeit zugesprochen.