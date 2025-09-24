SPAR gibt Schülern Einblicke in den Supermarkt-Alltag

Vom Obstregal bis zur Kassa: SPAR gibt Jugendlichen in der Steiermark bei Betriebsbesichtigungen Einblicke in den Alltag des Lebensmittelhandels.

Als größter privater Lehrlingsausbildner Österreichs hält SPAR engen Kontakt zu Schulen und Bildungseinrichtungen. Im Rahmen dieser Initiative werden auch 2025 wieder pädagogische Institute und Jugendliche zu Betriebsbesichtigungen eingeladen. Das Ziel: Jugendliche für eine zukunftssichere Lehre im Lebensmittelhandel begeistern.

Zwei Stunden Praxis im Supermarkt

Eine Besichtigung dauert rund zwei Stunden und führt durch mehrere Stationen: In der Obst- und Gemüseabteilung zeigt ein SPAR-Lehrling den Alltag, in der Feinkost dürfen die Jugendlichen beim Weckerl-Belegen selbst Hand anlegen. An der Kassa gibt es Einblicke in den Kassiervorgang, danach Infos zum Unternehmen, zu den Werten und zum Ablauf einer Lehre.

©SPAR/Velchev Betriebsbesichtigungen sollen Jugendliche für eine Lehre begeistern. ©SPAR/Velchev Hinter die Kulissen blicken, Weckerl belegen, Kassa testen.

„Vom Schulhof in den Supermarkt“

Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und Südburgenland, betont: „Vom Schulhof in den Supermarkt: Wir nehmen uns gern für interessierte Jugendliche Zeit und laden zu Betriebsbesichtigungen ein. Auf die Mädchen und Burschen warten zwei abwechslungsreiche Stunden in einem SPAR-Supermarkt – und wer weiß, vielleicht ist die Betriebsbesichtigung für manche die Initialzündung für eine Karriere im Handel.“

Für Schulen und Initiativen

Eingeladen sind nicht nur Mittelschulen, Polytechnische Lehrgänge oder Handelsschulen. Auch soziale Initiativen sind ausdrücklich angesprochen: Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen sind genauso willkommen wie junge Menschen mit Lernschwierigkeiten. So war etwa kürzlich der AusbildungsFit Jugendpark von „Jugend am Werk Steiermark“ bei SPAR zu Gast.