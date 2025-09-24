Mehrfach überschlagen: Schwerer Unfall in Leibnitz

Ein 20-Jähriger wurde Dienstagabend in Empersdorf (Leibnitz, Steiermark) verletzt, nachdem er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Passanten retteten ihn aus dem Wrack.

Dienstagabend, 23. September 2025, kam ein 20-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein schwerer Unfall erschütterte Dienstagabend, den 23. September 2025, die Region: „Ein Verletzter nach Fahrzeugüberschlag“, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Gegen 17.30 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der B73 in Fahrtrichtung Liebensdorf unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 16,12 verlor der junge Lenker aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet auf die nasse Fahrbahn, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Schließlich blieb das stark beschädigte Fahrzeug im Straßengraben liegen.

Passanten griffen sofort ein

Glück im Unglück: Passanten eilten sofort zur Unfallstelle und befreiten den 20-Jährigen aus dem demolierten Wagen. Durch ihr schnelles Handeln konnte der Lenker noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte ins LKH Graz eingeliefert. Laut Polizei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Die Feuerwehr Empersdorf stand nach dem Unfall im Einsatz und unterstützte bei den Sicherungs- und Aufräumarbeiten.