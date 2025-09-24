Weltneuheit in der Steiermark: Chipsroboter „Chipsi“ im Einsatz

In der Steiermark gibt’s jetzt knusprige Chips direkt aus dem Roboter. Der Waldpark Hochreiter in Breitenau am Hochlantsch überrascht mit einer Weltpremiere.

Einen rohen Erdäpfel rein, goldgelbe Lockenchips raus und das in Sekundenschnelle: Mit „Chipsi“ präsentiert der Waldpark Hochreiter eine Attraktion, die Technik, Genuss und Regionalität verbindet. Der Roboter schneidet, brät und serviert Chips direkt in die Hand der Besucher.

Technik trifft Familienausflug

„Chipsi“ wurde gemeinsam mit steirischen Partnern entwickelt und ist ein echter Prototyp. Heißt: Noch läuft nicht alles perfekt, aber genau das macht den Charme aus. Kinder wie Erwachsene können live miterleben, wie aus heimischen Erdäpfeln ein knuspriger Snack entsteht – begleitet von einer Animation, die den Weg von der Saat bis zum Teller erklärt.

©Harald Eisenberger „Chipsi“ verwandelt Erdäpfel direkt vor Ort in knusprige Lockenchips.

Mut zur Innovation

Hinter der Idee steht die Familie Pretterhofer, die den Waldpark seit 2020 in zweiter Generation führt. Sie investierte eine sechsstellige Summe in das Projekt – unterstützt durch das EU-LEADER-Programm. „Wir wollen den Waldpark immer weiterentwickeln – mit Mut, Freude und einem Schuss Verrücktheit“, betonen Angelika und Erhard Pretterhofer.

©Harald Eisenberger Familie Pretterhofer setzt mit dem Chipsroboter auf Innovation im ländlichen Raum.

Erlebniswelt Waldpark

Der Waldpark Hochreiter ist längst mehr als ein Ausflugsziel mit Tieren zum Streicheln. Auf dem Gelände warten ein Holzfäller-Trail mit GoKart-Bahn, ein Wasserspielplatz, ein Rutschenturm und vieles mehr. Mit „Chipsi“ kommt nun eine weitere Attraktion hinzu, die Hightech und Regionalität vereint.