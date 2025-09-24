Skip to content
/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Die Jugendlichen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Hochsteiermark gebracht.
Tragöß
24/09/2025
Schwerer Unfall

Frontalkollision: 82-Jährige stirbt, 17-Jährige schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 111 bei Tragöß forderte am Mittwochmorgen ein Todesopfer. Eine 82-Jährige kam ums Leben, eine 17-Jährige wurde schwer verletzt.

von Nina Chibici
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Am Mittwochmorgen, dem 24. September 2025, ereignete sich in Tragöß, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, auf der L 111 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Frau ihr Leben verlor und eine 17-Jährige schwer verletzt wurde. Gegen 8.15 Uhr war die Jugendliche mit ihrem Auto von Tragöß in Richtung Bruck an der Mur unterwegs. Laut ersten Erhebungen geriet sie ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe des Straßenkilometers 15,546 kam es in weiterer Folge zu einer folgenschweren Frontalkollision mit dem Auto der entgegenkommenden 82-Jährigen.

Jede Hilfe kam zu spät

Während die Jugendliche mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins LKH Hochsteiermark gebracht werden musste, kam für die ältere Frau jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

