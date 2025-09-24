Frontalkollision: 82-Jährige stirbt, 17-Jährige schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 111 bei Tragöß forderte am Mittwochmorgen ein Todesopfer. Eine 82-Jährige kam ums Leben, eine 17-Jährige wurde schwer verletzt.

Am Mittwochmorgen, dem 24. September 2025, ereignete sich in Tragöß, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, auf der L 111 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Frau ihr Leben verlor und eine 17-Jährige schwer verletzt wurde. Gegen 8.15 Uhr war die Jugendliche mit ihrem Auto von Tragöß in Richtung Bruck an der Mur unterwegs. Laut ersten Erhebungen geriet sie ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe des Straßenkilometers 15,546 kam es in weiterer Folge zu einer folgenschweren Frontalkollision mit dem Auto der entgegenkommenden 82-Jährigen.

Jede Hilfe kam zu spät

Während die Jugendliche mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins LKH Hochsteiermark gebracht werden musste, kam für die ältere Frau jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.