Dramatischer Arbeitsunfall im Langlaufstadion Ramsau

Ein 34-jähriger Arbeiter stürzte am Mittwochmorgen in der Pumpanlage des Langlaufstadions Ramsau fünf Meter tief in einen Schacht. Bergrettung und Rotes Kreuz eilten sofort zur Hilfe und brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Am Mittwochmorgen, dem 24. September 2025, kam es in der Pumpanlage des Langlaufstadions Ramsau zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 34-jähriger polnischer Arbeiter stürzte gegen 8.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache rund fünf Meter tief in einen Schacht. Der Mann befand sich auf einer ausziehbaren Leiter, als er in den Schacht fiel und am Betonboden aufschlug. Die Bergrettung Ramsau konnte den Verletzten schnell bergen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Roten Kreuz ins Bezirkskrankenhaus Schladming gebracht.

Bergrettung im Einsatz

Die Polizeiinspektion Schladming sowie Bergrettung und Rotes Kreuz waren im Einsatz, um den Unfallort abzusichern und den Verletzten zu versorgen. Über die Schwere der Verletzungen gibt es derzeit noch keine genaueren Angaben.