Unerwartete Wendung bei steirischer Bäuerin: „Ich war voll geschockt“

Es wird wieder spannend bei Bauer sucht Frau. Die neue Folge hat erste Abschiede, unerwartete Wendungen und erste Schwärmereien im Gepäck.

In der Oststeiermark erlebt Christina eine Überraschung. Fünf Hofherren durften nach dem Speed-Date einziehen, doch einer will schnell wieder weg: Er packt freiwillig seine Koffer. Was wohl der Grund dafür ist? „Ich war voll geschockt, dass er die Taschen packt und ich hab‘ mich überhaupt nicht ausgekannt“, sagt die 26-jährige Milchbäuerin. Doch der Schock ist schnell vorüber, denn für die verblieben vier Hofherren organisiert sie eine besondere Challenge: Mit Gülleschläuchen den Berg hinunter. „Ich will die Jungs jetzt schwitzen sehen“, erklärt Christina mit einem Augenzwinkern. Der Wettkampf wird zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer beweist nicht nur Kraft, sondern auch Köpfchen? Und wer sichert sich das begehrte Einzeldate mit Christina?

Obstbauer Dominik verabschiedet erste Hofdame

Im Hausruckviertel fällt bei Obstbauer Dominik die erste Entscheidung: Wer muss den Hof verlassen? „Ein Stück Herz war dabei“, gesteht sie beim Abschied. Dominik lädt zum Ausklang des Tages seine besten Freunde ein, die eine klare Meinung haben: „Ich brauch‘ ihn nur anschauen und ich weiß es“, verrät Freundin Nina über Dominiks heimliche Favoritin. Für das morgige Hoffest kündigt der 26-Jährige an: „Morgen pack‘ ich die Katze beim Schwanz.“

©ProsiebenSat1Puls4 Obstbauer Dominik verabschiedet schweren Herzens die erste Dame

Hofdame ist von Biobauer Markus „geflasht“

In Vorarlberg bereitet sich der vielseitige Biobauer Markus mit selbst gepflückten Blumen und hausgemachter Gerstensuppe auf den Hofwochenstart vor. Seine erste Hofdame Cate aus Salzburg trifft mit „richtig vielen Schmetterlingen im Bauch“ ein. Das erste Treffen übertrifft alle Erwartungen: „Wahnsinn, der Markus ist ein Traummann“, schwärmt die 35-Jährige, während Markus ebenso „geflasht“ ist.

©ProsiebenSat1Puls4 Vorarlberger Biobauer Markus… ©ProsiebenSat1Puls4 …begrüßt seine erste Hofdame aus Salzburg.

Zur Ausstrahlung „Bauer sucht Frau“ – Die Hofwochen – immer mittwochs um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 17:55 Uhr aktualisiert