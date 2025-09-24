Tragisch: Frau findet Mann (56) leblos auf Forstweg

Mittwochvormittag, dem 24. September 2025, verunglückte ein 56-jähriger Radfahrer aus Niederösterreich bei einer Ausfahrt in Oberwölz in der Steiermark tödlich.

Der Mann aus dem Bezirk Korneuburg fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Forstweg in Hinteregg bergab. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache auf dem Schotterweg ins Schleudern und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein bzw. Felsen. Da er wie vereinbart nicht in sein Quartier zurückkehrte und telefonisch nicht erreichbar war, meldeten Angehörige kurz nach 11 Uhr eine Abgängigkeit bei der Polizei.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Gegen 11.15 Uhr entdeckte eine Zeugin den Mann leblos am Forstweg und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht.