6 Millionen Passiva: Steirischer Weinbauer schlittert in Insolvenz

Der Weinbauer Christian Reiterer aus Wies hat beim Landesgericht Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens beantragt. Trotz Verbindlichkeiten von rund 6 Millionen Euro soll der Betrieb mit weitergeführt werden.

Der Schuldner betreibt seinen Weinbaubetrieb seit 1995 an der Adresse Lamberg 11 in 8551 Wies. Der Betrieb umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Traubenproduktion bis zur Pressung des Weins.

Der Alpenländische Kreditorenverband hat bekannt gegeben, dass der Weinbauer Christian Reiterer beim Landesgericht für ZRS Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Betroffen sind fünf Dienstnehmer des Betriebs. Die Verbindlichkeiten werden auf rund 6 Millionen Euro geschätzt. Den Gläubigern wird derzeit ein Sanierungsplan angeboten, der eine Rückzahlung von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren vorsieht. Gleichzeitig ist eine Reorganisation des Unternehmens geplant, um den Betrieb langfristig fortzuführen.

17 Hektar Eigenflächen

Der Schuldner betreibt seinen Weinbaubetrieb seit 1995 in 8551 Wies. Der Betrieb umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Traubenproduktion bis zur Pressung des Weins. Die Weinproduktion und der Vertrieb wurden dem Unternehmen Steirerwein Produktion und Handels OG übertragen, das 2022 selbst insolvent wurde. Das damals geführte Insolvenzverfahren endete mit einem Sanierungsplan, dessen letzte Quote noch aussteht. Insgesamt bewirtschaftet Reiterer rund 17 Hektar Eigenflächen, an denen er Hälfteeigentümer ist, sowie weitere 24 Hektar Pachtflächen.

Umfangreiches Liegenschaftsvermögen

Als Insolvenzursache werden Unstimmigkeiten mit einem Kooperationspartner angegeben. Zusicherungen zur Bereitstellung finanzieller Mittel seien nicht vollständig eingehalten worden, sodass letztlich die Zahlungsunfähigkeit eingestanden werden musste. Von den insgesamt 6 Millionen Euro Passiva entfallen rund 5,25 Millionen Euro auf betriebliche Verbindlichkeiten und rund 750.000 Euro auf private Schulden. Dem gegenüber steht umfangreiches Liegenschaftsvermögen, dessen Wert voraussichtlich die Verbindlichkeiten übersteigt.

Betrieb soll weitergeführt werden

Trotz der schwierigen Lage plant der Unternehmer, den Betrieb weiterzuführen und den Gläubigern einen gesetzlich vorgeschriebenen Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote innerhalb von zwei Jahren anzubieten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 18:34 Uhr aktualisiert