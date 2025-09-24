Auto kam von Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume

Ein 27-jähriger Grazer ist am Mittwochnachmittag auf der L387 bei Weinitzen von der Straße abgekommen. Sein Pkw prallte gegen Bäume und Leitpflöcke. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochnachmittag, dem 24. September 2025, kam ein 27-jähriger Grazer bei einem Verkehrsunfall auf der L387 in Weinitzen von der Fahrbahn ab und zog sich dabei Verletzungen zu. Gegen 14.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer den Unfall auf Höhe des Straßenkilometers 3,050, in der Nähe des sogenannten „Kohlenriegels“. Laut Polizeiangaben war das Auto des Mannes von der Straße abgekommen, prallte gegen mehrere Bäume und Leitpflöcke und kam schließlich schwer beschädigt auf einer Böschung zum Stillstand. Durch den Aufprall wurden einige Bäume umgerissen.

Aus der Böschung geborgen

Der Lenker wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht. Die Feuerwehr Weinitzen-Oberschöckl barg das Fahrzeug aus der Böschung. Während der Bergungsarbeiten musste die L387 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.