Frontalkollision auf der L741: Zwei Frauen verletzt

Eine schwere Frontalkollision auf der L741 bei Aigen im Ennstal hat am Mittwochmittag zwei Frauen verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, beide Fahrerinnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die ältere Frau musste mit dem Notarzthubschrauber C14 ins LKH Rottenmann geflogen werden, die 40-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die ältere Frau musste mit dem Notarzthubschrauber C14 ins LKH Rottenmann geflogen werden, die 40-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwoch, den 24. September 2025, kam es gegen 13.15 Uhr auf der L741 zu einer schweren Frontalkollision zwischen zwei Autos. Eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen war von Aigen im Ennstal in Richtung Irdning unterwegs, als sie auf Höhe des Straßenkilometers 2,2 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit dem Fahrzeug einer 40-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Liezen, zusammen.

Alkotests negativ

Beide Frauen wurden verletzt. Die ältere Frau musste mit dem Notarzthubschrauber C14 ins LKH Rottenmann geflogen werden, die 40-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Alkotests bei beiden Beteiligten verliefen negativ. Die Behörden untersuchen nun den Unfallhergang.