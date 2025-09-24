Wechselhaftes Wetter in der Steiermark: Sonne und Schauer

Heute Donnerstag startet der Tag in der Steiermark meist noch regnerisch. Besonders im Osten muss man mit häufigen Schauern rechnen, während es in der westlichen Obersteiermark bereits trocken bleibt.

Am heutigen Donnerstag, dem 25. September 2025, startet der Tag in der Steiermark meist noch regnerisch. Besonders im Osten muss man mit häufigen Schauern rechnen, während es in der westlichen Obersteiermark bereits trocken bleibt. Im Laufe des Vormittags zieht der Regen rasch nach Osten ab. Übrig bleiben zahlreiche Wolken, die vor allem vom Oberen Ennstal bis ins Obere Murtal allmählich auflockern. Dort können sich sogar einzelne sonnige Phasen zeigen. In anderen Regionen des Landes bleibt es hingegen oft noch trüb, und nur vereinzelt kommt es zu Aufhellungen. Am Nachmittag sind zudem wieder einzelne Regenschauer möglich.

Es bleibt kühl

Der Wind weht schwach bis mäßig meist aus südlichen Richtungen, in manchen Regionen etwas lebhafter aus Südost. Die Temperaturen bleiben kühl: In den Frühstunden liegen sie zwischen 8 und 14 Grad, tagsüber werden maximal 11 bis 16 Grad erreicht. In 2000 Metern Höhe klettert das Thermometer kaum über 3 bis 5 Grad. Besonders in den frühen Morgenstunden sorgt eine Kaltfront für kräftige Regenschauer. In höheren Lagen über 2200 Metern fällt sogar Schnee. Wer also vorhat, in den Bergen unterwegs zu sein, sollte warme Kleidung und passende Ausrüstung einplanen.