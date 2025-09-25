Seit 30 Jahren Partner: SPAR-Bio-Eiskaffee mit steirischer Bio-Milch

Eiskaffee to go ist nicht nur im Sommer ein Dauerbrenner – der erfrischende Koffein-Kick ist mittlerweile zu einem Ganzjahresgetränk avanciert. Gemeinsam mit der Ennstal Milch erweitert SPAR das Sortiment an Bio-Eiskaffees unter SPAR Natur*pur um den neuen Bio-Kaffee-Shot. Die Molkerei aus Stainach-Pürgg produziert seit 30 Jahren für SPAR Natur*pur und ist einer der ersten Wegbereiter der beliebten Bio-Marke von SPAR.

30 Jahren Partnerschaft

Seit mittlerweile drei Jahrzehnten verbindet SPAR und die Ennstal Milch eine starke Partnerschaft. Von Beginn an wurde der Weg hin zu biologischer Landwirtschaft maßgeblich von der steirischen Molkerei mitgestaltet. Heute ist die Zusammenarbeit ein Paradebeispiel für erfolgreiche regionale Wertschöpfung. Das SPAR Natur*pur Bio-Eiskaffee-Sortiment – Bio-Espresso, Bio-Cappuccino und Bio-Latte Macchiato – steht dabei exemplarisch für Genuss aus dem Herzen der Steiermark. Neu ist der SPAR Natur*pur Bio-Kaffee-Shot, ein stark aufgebrühter Espresso ohne Zuckerzusatz. Alle Produkte sind bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR für 1,29 Euro erhältlich.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern sind das Fundament unserer Arbeit“

Was heute selbstverständlich erscheint, war vor 30 Jahren eine echte Pionierleistung: SPAR und die Ennstal Milch haben früh erkannt, wie wichtig biologische Landwirtschaft ist. Als Partner der ersten Stunde war die Molkerei maßgeblich daran beteiligt, das Bio-Sortiment von SPAR Natur*pur mitzugestalten und über die Jahre mit kreativen und trendigen Produkten auszubauen. „Unsere Bäuerinnen und Bauern sind das Fundament unserer Arbeit, und gemeinsam mit SPAR gelingt es uns seit 30 Jahren, die Qualität vom Hof bis ins Regal zu bringen. Diese Kontinuität ist ein starkes Zeichen für nachhaltige Wertschöpfung in der Steiermark“, Harald Steinlechner, Geschäftsführer der Ennstal Milch, über die gewachsene Partnerschaft zwischen SPAR und der Molkerei. Die SPAR Natur*pur Bio-Bergbauern-Vollmilch war zur Einführung der Bio-Marke 1995 Teil der ersten 10 SPAR Natur*pur Produkte und ist bis heute erhältlich – mittlerweile im 1-Liter-Tetrapak statt der ursprünglichen 0,75 Liter.

Bio-Eiskaffees erfreuen sich großer Beliebtheit

Kontinuierlich wurde das Sortiment an Bio-Produkten ausgebaut und an Trend-Artikeln erweitert. Aktuell umfasst das Sortiment von SPAR Natur*pur rund 1.300 Artikel. Besonders beliebt ist das vielfältige Sortiment an Bio-Eiskaffees von SPAR Natur*pur – ob Espresso, Kaffee-Shot, Cappuccino oder Latte Macchiato. Produziert werden die Getränke im Herzen der Steiermark in Stainach-Pürgg. Hier setzt Ennstal Milch auf die Zusammenarbeit mit rund 250 kleinstrukturierten Bio-Milchviehbetrieben im Umkreis von 50 Kilometern. Einer der Betriebe wird von der 27-jährigen Jungbäuerin Viktoria Gewessler aus Bad Mitterndorf bewirtschaftet, die den Bio-Bauernhof Hoisbauer von ihren Eltern übernommen hat. „Unsere Tiere sind den ganzen Sommer über auf der Weide – das spürt man in jedem Schluck unserer Bio-Milch. Wenn man dann sieht, dass diese Qualität im fertigen Produkt ankommt und geschätzt wird, ist das für uns die schönste Form der Anerkennung“, so Viktoria Gewessler.

SPAR setzt auf regionale Betriebe

Beim SPAR Natur*pur Bio-Eiskaffee-Sortiment steht der natürliche Geschmack im Fokus, sodass bereits im Rahmen der zucker-raus-initiative bereits bei der Produktentwicklung auf Zuckerzusatz oder künstliche Süßstoffe verzichtet wurde. Ergänzt wird die Range ganz neu durch den veganen SPAR Natur*pur Bio-Kaffee-Shot, der ausschließlich aus drei Zutaten wie löslichem Kaffee und Wasser besteht. Was vor 30 Jahren mit der Einführung der SPAR-Marke SPAR Natur*pur begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte. Gestartet mit lediglich 10 Bio-Milchprodukten zählt SPAR Natur*pur heute rund 1.300 Bio-Artikel. Das Sortiment wurde über die Jahrzehnte stetig um neue Bio-(Trend)-Produkte erweitert und umfasst mittlerweile fast alle Produktgruppen bei Lebensmitteln. Bei der Zusammenarbeit legt SPAR besonderen Wert auf die Stärkung regional verankerter österreichischer Bio-Betriebe.