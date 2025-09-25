Kollision Radlpassstraße fordert zwei Verletzte

„Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten in der Nähe des Gasthauses Putzer zwei Fahrzeug“, berichtet der Feuerwehrabschnitt Laßnitztal. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, baute einen Brandschutz auf und unterstützte die Rettungskräfte. Zwei verletzte Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt und zur weiteren Untersuchung in das LKH Weststeiermark gebracht. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B76 rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung erfolgte über Bad Gams. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr geborgen und für den Abschleppdienst bereitgestellt. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Nach rund Stunden konnten die Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

©Feuerwehr Rassach Zwei Personen wurden… ©Feuerwehr Rassach …bei der Kollision verletzt.