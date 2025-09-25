Skip to content
Zwei Feuerwehren rückten zum Einsatz auf die B76 aus
Deutschlandsberg
25/09/2025
Feuerwehr-Einsatz

Kollision Radlpassstraße fordert zwei Verletzte

Am Mittwoch, dem 24. September 2025 um 15.13 Uhr wurden die Feuerwehren Rassach und Stainz zu einem Verkehrsunfall auf die Radlpassstraße (B76) alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

„Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten in der Nähe des Gasthauses Putzer zwei Fahrzeug“, berichtet der Feuerwehrabschnitt Laßnitztal. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, baute einen Brandschutz auf und unterstützte die Rettungskräfte. Zwei verletzte Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt und zur weiteren Untersuchung in das LKH Weststeiermark gebracht. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B76 rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung erfolgte über Bad Gams. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr geborgen und für den Abschleppdienst bereitgestellt. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Nach rund Stunden konnten die Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

