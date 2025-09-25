Bauernladen-Serie: Jugendliche klauten Lebensmittel und knackten Kassen

Beamte der Polizeiinspektion Eibiswald klärten insgesamt vierzehn Einbruchsdiebstähle in Bauernläden und Zeitungskassen. Sechs Jugendliche im Alter zwischen 17 und 22 Jahren wurden als Tatverdächtige ausgeforscht und angezeigt.

Am 27. Juli 2025, gegen Mitternacht, stahlen vorerst unbekannte Täter in Otternitz aus einem Bauernladen Lebensmittel und versuchten danach die Kassa aufzubrechen. Nachdem sie vom Besitzer auf frischer Tat betreten worden waren, verständigte dieser die Polizei. Nach einer Fahndung wurde der Pkw mit vier Jugendlichen in der Nähe der Örtlichkeit angehalten. Bei der Vernehmung gaben die Tatverdächtigen an, bereits zuvor in Lassenberg, Wettmannstätten und Dexenberg aus drei Bauernläden Lebensmittel und Bargeld gestohlen zu haben.

Zwei weitere Tatverdächtige ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Beamte der Polizeiinspektion Eibiswald zwei weitere Tatverdächtige aus. Alle sechs Tatverdächtigen zwischen 17 und 22 Jahren stammen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Sie stehen im Verdacht, zwischen Anfang Juni und Ende Juli 2025 bei insgesamt acht Bauernläden Lebensmittel gestohlen, mehrere Kassen aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen zu haben. Während der Fahrt zu den Bauernläden dürften sie an sechs verschiedenen Örtlichkeiten die Zeitungsständer aufgebrochen und Bargeld gestohlen haben.

Hunderte Euro Schaden

Dabei dürfte ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Bei den Einvernahmen waren die Tatverdächtigen teilweise geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.