/ ©Verein Rollende Engel
Foto auf 5min.at zeigt den Verein Rollende Engel bei einer Wunscherfüllung am Red Bull Ring.
Am Red Bull Ring in Spielberg erlebten schwerkranke Kinder eine besondere Ausfahrt in Supersportwagen.
Spielberg/Steiermark
25/09/2025
Rund 50 Kinder dabei

Supersportwagen-Flotte erfüllte Kinderträume am Red Bull Ring

Wenn schwerkranke Kinder für einen Tag alles vergessen können, dann steckt dahinter viel Herzblut. Am Red Bull Ring erfüllten Franz und Peter gemeinsam mit dem Verein „Rollende Engel“ die Herzenswünsche von rund 50 Patienten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(243 Wörter)

Am Red Bull Ring in Spielberg, Steiermark, verwandelte sich ein ganz normaler Tag in ein besonderes Erlebnis für rund 50 schwerkranke Kinder. Franz und Peter stellten eine Flotte an Supersportwagen zusammen – unterstützt wurde die Aktion vom Verein „Rollende Engel“.

Von Graz ins Fahrerlager

Am Landeskrankenhaus Graz warteten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern. Dann war es so weit: Die Motoren heulten auf, und Porsche, Ferrari, Lamborghini und Corvette rollten an. Jedes Kind durfte sich ein Auto aussuchen. Gemeinsam ging es im Konvoi nach Spielberg, wo der Red Bull Ring schon bereitstand. Am Ring öffneten sich für die jungen Gäste Türen, die sonst verschlossen bleiben: Boxengasse, Kontrollzentrum und Fahrerlager wurden gezeigt. Für viele ein Blick in eine Welt, die sie sonst nur aus Erzählungen oder aus dem Fernsehen kennen.

Foto auf 5min.at zeigt den Verein Rollende Engel bei einer Wunscherfüllung am Red Bull Ring.
©Verein Rollende Engel |
Am Red Bull Ring durften schwerkranke Kinder in Supersportwagen Platz nehmen. Organisiert von Franz und Peter, begleitet vom Verein Rollende Engel.

Runden mit Tempo

Den Höhepunkt bildeten Fahrten über die Rennstrecke. „Die Kinder, fest angeschnallt in den Supersportwagen, spürten den Wind im Gesicht und die pure Geschwindigkeit“, berichtete der Verein „Rollende Engel“. Damit alles reibungslos verlief, waren die Wunscherfüller Anja, Manfred und Florian dabei. Zwei Mal mussten sie auch medizinisch eingreifen. Aber ohne viele Helfer wäre der Tag nicht möglich gewesen. „Unser Dank gilt an die Veranstalter Franz & Peter. An das Krankenhaus Graz und dem Red Bull Ring. Danke an die Sponsoren Grazer Wechselseitige, sowie den Lions Club Feldbach“, betont der Verein abschließend.

SPENDENKONTO:

Verein -Rollende Engel-
IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500
