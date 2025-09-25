Community Nurses in der Steiermark: Verlängerung beschlossen, Kritik bleibt

Die steirische Landesregierung stellt auch 2026 Förderungen für Community Nurses bereit. Gemeinden können so das wohnortnahe Pflegeangebot fortführen, doch Kritik an fehlender Weiterentwicklung bleibt.

In der Steiermark laufen derzeit zwölf Community Nurse-Projekte, die von Land und Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Nun hat die Landesregierung zugesagt, dass auch im Jahr 2026 die nötigen Förderungen bereitgestellt werden. Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden sowie die Sprecher der Community Nurses wurden bereits informiert. Für die Anstellung der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegekräfte (DGKP) stehen verschiedene Modelle offen, wobei eine direkte Anstellung bei Städten und Gemeinden bevorzugt wird.

Finanzierung bleibt gleich

Die Kosten werden, wie in der Pflege üblich, im Verhältnis 60 zu 40 zwischen Land und Gemeinden aufgeteilt. Damit bleibt das bisherige System bestehen. Im Oktober erhalten die Gemeinden die aktualisierte Förderrichtlinie von der zuständigen Abteilung für Gesundheit und Pflege.

Stimmen aus der Landesregierung

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betont: „Mit der Verlängerung der Förderung für Community Nurse-Projekte ermöglichen wir, trotz der auf allen Ebenen angespannten Budgetsituation, die Aufrechterhaltung dieses Angebots durch die Gemeinden. Uns allen wäre eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung lieber gewesen, aber die angespannte Budgetsituation erlaubt dies derzeit bedauerlicherweise nicht.“ Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller hebt die Bedeutung hervor: „Die Community Nurses leisten einen wertvollen Beitrag zur wohnortnahen Versorgung und entlasten Angehörige. Trotz der angespannten finanziellen Lage ist es uns gelungen sicherzustellen, dass die Community Nurse-Projekte auch im kommenden Jahr fortgeführt werden können.“

Kritik von den Grünen

Anders sehen es die Grünen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisiert: „Die Landesregierung lässt die Gemeinden mit den Kosten im Regen stehen und ist weiterhin nicht in der Lage, im Pflege- und Gesundheitsbereich das zu stärken, was tatsächlich für Entlastung sorgen würde. Im Übrigen unterstützen wir die Forderung von FPÖ-Klubobmann Marco Triller aus dem Jänner 2024, die Community Nurses nicht nur fortzuführen, sondern auch weiterzuentwickeln und auszubauen.“

Weiterentwicklung bleibt Ziel

Eine Weiterentwicklung des Community Nursing ist laut Landesregierung derzeit nicht möglich. Aufgrund der angespannten Budgetsituation von Bund, Ländern und Gemeinden müsse man auf zusätzliche Maßnahmen verzichten. Dennoch betont das Land, dass der Ausbau dieser Projekte weiterhin ein Ziel bleibe.