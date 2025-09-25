Hunderte Jobs auf der Kippe: Droht Böhler-Werk in Mürzzuschlag das Aus?

Eine neue Hiobsbotschaft erschüttert die steirische Industrie: Beim Werk Voestalpine Böhler Bleche in Mürzzuschlag sind laut „Kronen Zeitung“ nicht nur Leiharbeiter betroffen, auch das Stammpersonal muss nun um seine Jobs fürchten. Laut Berichten steht sogar die mögliche Schließung des gesamten Werks im Raum. Für die Region wäre das ein schwerer Schlag: Bis zu hundert Menschen könnten ihre Existenzgrundlage verlieren.

Schon 2.000 Jobs verloren

Der Standort Mürzzuschlag-Hönigsberg hat bereits eine lange Geschichte von Einschnitten hinter sich. In den vergangenen 40 Jahren gingen rund 2.000 Arbeitsplätze verloren – durch Produktionsverlagerungen oder Stilllegungen. Aktuell sind noch etwa 450 Arbeiter und Angestellte beschäftigt. Doch die Sorge ist groß: Ein weiterer Abbau könnte das endgültige Aus für den Edelstahlstandort bedeuten.

Politik fordert Handeln

Die KPÖ schlägt Alarm und fordert von der Landesregierung entschlossenes Handeln. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betont: „Es reicht nicht, nur über die Bedeutung der Industrie zu sprechen – jetzt muss gehandelt werden!“ Sie ruft dazu auf, Druck auf das Unternehmen auszuüben und die Arbeitsplätze mit allen Mitteln zu sichern.

©KPÖ/KK

Folgen für Region dramatisch

Auch auf Gemeindeebene herrscht große Besorgnis. „Ein Arbeitsplatzverlust bedeutet nicht nur persönliches Leid für die betroffenen Familien, sondern auch katastrophale Folgen für die Gemeinde Mürzzuschlag“, warnt KPÖ-Gemeinderat Franz Rosenblattl. Denn Böhler zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Ein Abbau würde weitreichende soziale und wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen.