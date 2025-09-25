Binnen 24 Stunden: Zweiter Unfall an gleicher Stelle in Rassach

Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden musste die Feuerwehr Rassach zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Ein Autolenker landete erneut im Straßengraben. Zum Glück blieb er unverletzt.

Am Donnerstag, dem 25. September 2025, ertönte um 15.42 Uhr erneut die Sirene für die Freiwillige Feuerwehr Rassach. Wieder einmal war es dieselbe Stelle wie tags zuvor, an der ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Straßengraben hängen blieb. Für die Einsatzkräfte war es damit schon der zweite Einsatz an exakt dieser Unfallstelle.

Lenker unverletzt

Als die Feuerwehr eintraf, konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Der Lenker blieb unverletzt, weitere Personen waren nicht beteiligt. Für die Einsatzkräfte ging es daher darum, die Unfallstelle abzusichern und das Fahrzeug aus dem Graben zu bergen. Mit Unterstützung eines Abschleppunternehmens wurde der Wagen geborgen und für den Abtransport vorbereitet. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Straße, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Rassach sowie die Polizei.