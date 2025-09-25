15-Jähriger nach Bombendrohungen gegen Schulen verurteilt

Nach mehreren Droh-Mails an Schulen in Stainz und St. Stefan musste ein 15-jähriger Weststeirer vor Gericht. Die Drohungen hatten im Juni zu Evakuierungen und Polizeieinsätzen geführt.

Ein 15-Jähriger Weststeirer sorgte mit Bombendrohungen nach dem Grazer Amoklauf für Ausnahmezustände in Stainz. Nun folgte am Straflandesgericht Graz die Strafe.

Im Juni herrschte in Stainz und St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark) mehrmals Alarmstimmung. Kurz nach dem tödlichen Amoklauf in einer Grazer Schule erhielt die Polizei gleich mehrere Droh-Mails, in denen Anschläge angekündigt wurden. Betroffen waren die Volksschule, die Mittelschule und die Polytechnische Schule in Stainz sowie in einem Fall das gesamte Schulzentrum von St. Stefan mit Kindergarten. Hunderte Kinder, Eltern und Lehrer mussten die Gebäude verlassen. Mehr dazu liest du hier: Nächsten steirischen Schulen evakuiert: Drohung ging bei Polizei ein.

Polizei rückte vier Mal aus

An insgesamt vier Tagen stand der Bezirk Deutschlandsberg Kopf: Schulen wurden evakuiert, Beamte durchsuchten die Gebäude, der Unterricht musste abgebrochen werden. Zwar konnte nie eine konkrete Gefahr festgestellt werden, dennoch war der Schock bei Schülern und Lehrkräften groß. Manche Schulen beendeten das Schuljahr sogar vorzeitig.

Spur führte zu 15-Jährigem

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Stainz gemeinsam mit einem IT-Spezialisten brachten schließlich Klarheit. Der Verdacht richtete sich gegen einen 15-jährigen Weststeirer, der bereits nicht mehr Schüler der betroffenen Einrichtungen war. Bei einer Hausdurchsuchung wurden elektronische Geräte sichergestellt, die ihn schwer belasteten.

Geständnis und Urteil

Der Jugendliche zeigte sich geständig und erklärte, von einem anderen Burschen zu den Taten angestiftet worden zu sein. Am Grazer Straflandesgericht erhielt er am Mittwoch, dem 24. September 2025, eine Strafe von sechs Monaten bedingt, mit einer Probezeit von drei Jahren. Zusätzlich muss er 1.440 Euro bezahlen. Das Urteil ist laut „Kronen Zeitung“ rechtskräftig.