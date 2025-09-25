Schüler fordern Kunasek heraus, einen Baum zu pflanzen

Die Privatschulen Bad Gleichenberg haben gezeigt, wie Nachhaltigkeit auch Spaß machen kann: Nominiert vom Tennisverein Bad Gleichenberg, setzten die Schüler im Rahmen der Baumpflanzchallenge 2025 innerhalb einer Woche einen Kastanienbaum auf ihrem Schulgelände. Gemeinsam griffen Jugendliche der Tourismusschule sowie des Wirtschaftskundlichen Privatgymnasiums zum Spaten und verwandelten die Aktion in ein Symbol für Zusammenhalt und Zukunftsdenken.

Direktor nominierte weiter

Direktor Alfred Tieber nahm die Herausforderung nicht nur an, sondern reichte sie gleich weiter. Er nominierte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), das Thermen- und Vulkanland sowie die Manufaktur Gölles. Auch sie sollen nun innerhalb einer Woche einen Baum pflanzen. Der sportliche Ehrgeiz kam dabei nicht zu kurz: Wird die Aufgabe nicht rechtzeitig erfüllt, dürfen sich die Schüler der Privatschulen auf eine wohlverdiente Jause von den „Verlierern“ freuen. Mit diesem Augenzwinkern bekommt die Challenge eine besonders regionale Note.

©zVg Der Direktor der Privatschulen Bad Gleichenberg, Alfred Tieber, mit Schüler der Tourismusschulen und des Wirtschaftskundlichen Privatgymnasiums mit dem frisch gepflanzten Kastanienbaum.

Nachhaltigkeit macht Freude

Die Aktion zeigt, dass Umweltschutz nicht immer mit erhobenem Zeigefinger daherkommt. Mit viel Einsatz, Teamgeist und Humor beweisen die Privatschulen Bad Gleichenberg, dass schon kleine Schritte, wie das Pflanzen eines Baumes, ein starkes Signal für die Zukunft setzen können.