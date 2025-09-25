50-000ster Talentcheck: Steirisches Projekt feiert Jubiläum

Das Talentcenter der WKO Steiermark feiert einen Meilenstein: Mit der 4D des BG/BRG Kapfenberg wurde der 50.000ste Talentcheck absolviert. Ein Erfolgsprojekt, das Jugendlichen im Land Orientierung für ihre Zukunft gibt.

Mit einem großen Erfolg kann die WKO Steiermark aufzeigen: Der 50.000ste Talentcheck wurde im Talentcenter absolviert. „Ein gemeinsam mit der Universität Graz entwickeltes Leuchtturmprojekt, mit dem wir die Berufs- und Ausbildungswahl in unserem Land auf ein neues Fundament gestellt haben“, erklärt WKO-Präsident Josef Herk. Die Einrichtung wurde 2016 ins Leben gerufen und hat seitdem tausenden Jugendlichen den Weg in ihre Ausbildung erleichtert.

Orientierung in Zeiten des Wandels

Der demografische Wandel trifft die Steiermark hart: Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der 15-Jährigen um 19 Prozent gesunken. Gleichzeitig bricht jeder vierte AHS-Schüler die Oberstufe ab oder wechselt die Schule, bei den BHS sind es sogar 36 Prozent. „Viele Talente werden nicht erkannt und damit vergeudet“, warnt Herk. Das Talentcenter soll genau hier ansetzen und jungen Menschen eine solide Grundlage für ihre Bildungs- und Berufswahl geben.

Wissenschaft und Wirtschaft ziehen an einem Strang

Rektor der Universität Graz, Peter Riedler, betont die Bedeutung des Projekts: „Wissenschaft muss immer dem Menschen und der Gesellschaft dienen. Und der Talentcheck zeigt eindrucksvoll, wie gut und konkret Wissenschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen.“ Rund 61 Prozent der steirischen Schulen nutzen das Angebot bereits regelmäßig. International wurde das Projekt 2019 in Rio de Janeiro als „weltbeste Bildungsinitiative“ ausgezeichnet.

©Foto Fischer Peter Riedler (Rektor Universität Graz), Sabine Sattler-Tremesberger (Leiterin Talentcenter), Matthias Motschnik (Schüler 4D BG/BRG Kapfenberg), Magdalena Wallner (Lehrerin BG/BRG Kapfenberg), Josef Herk (WKO-Steiermark-Präsident)

So funktioniert der Talentcheck

Schulklassen melden sich gesammelt im Talentcenter an und durchlaufen verschiedene Tests: kognitive Fähigkeiten, Motorik, Aufnahmevermögen sowie Interessen und Kenntnisse. Die Ergebnisse werden in einem persönlichen Talentreport aufbereitet, der drei Jahre lang online abrufbar ist. Dort finden Jugendliche Berufsvorschläge, die individuell zu ihren Fähigkeiten passen – von Lehrberufen bis zum Studium.

Erfahrungsberichte zeigen Wirkung

Die Rückmeldungen von Absolventen bestätigen den Erfolg: Hedwig Freytag erzählt: „Ich war in der Unterstufe im Talentcenter. In meinem Talentreport wurden mir verschiedene medizinische Berufe vorgeschlagen – u.a. Gynäkologin. Ich hatte Medizin nie am Schirm, aber jetzt studiere ich im 6. Semester und mache meinen Facharzt in der Gynäkologie.“ Auch Mika Binder profitierte: „In meinem Talentreport waren die mathematischen und technischen Fähigkeiten besonders ausgeprägt. Das war dann der Grund, warum ich jetzt eine HTL besuche.“

„Eine standortrelevante Aufgabe“

Für die WKO Steiermark ist der Erfolg auch ein Signal an die Wirtschaft: „Obwohl wir mittlerweile das dritte Rezessionsjahr erleben, melden uns fast vier von zehn Unternehmen zurück, dass es schwierig ist, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden“, so Herk. „50.000 Talentchecks sind ein toller Erfolg, der zeigt, dass wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen.“