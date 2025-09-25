Wetter-Mix teilt die Steiermark: Sonne im Norden, Schauer im Süden

In der Steiermark zeigt sich der Freitag zweigeteilt: Im Norden kommt die Sonne durch, im Süden bleibt es trüb. Regenschauer klingen am Vormittag ab, die Temperaturen steigen auf 12 bis 19 Grad.

Am Freitag, dem 26. September 2025, sorgt ein Höhentief für wechselhaftes Wetter in der Steiermark. Laut Geosphere Austria bleibt es „von der Mur-Mürz-Furche bis ins Vorland den ganzen Tag über bewölkt“. In der Früh ziehen aus Südosten noch einige Schauer durch, ab Mittag ist es aber meist trocken. Im Norden hingegen zeigt sich die Sonne länger, ehe Quellwolken aufziehen. Einzelne Schauer sind möglich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Ost bis Südost, die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein 12 bis 19 Grad.