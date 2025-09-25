Schwerer Unfall auf Bauernhof: Mann in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Am Donnerstagabend ereignete sich kurz vor 18 Uhr in Halltal (Gemeinde Mariazell) ein schwerer Arbeitsunfall.

Heute Abend kam es zu einem schweren Arbeitsunfall in der Steiermark.

Beim Abbau von Schalungselementen bei einer neu errichteten Halle wurde ein 55-jähriger Landwirt von einem großen Bauteil am Genick bzw. Hinterkopf getroffen, wobei er kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

In künstlichen Tiefschlaf versetzt

Das Rote Kreuz Mariazellerland war rasch mit dem Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen vor Ort und begann mit der notfallmedizinischen Versorgung. Aufgrund des Zustandes des Patienten wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 17 hinzugezogen und der Mann noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Schwere Kopfverletzung

Er erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Graz geflogen. Im Einsatz befanden sich das Rote Kreuz Mariazellerland mit einem Rettungswagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug, der Notarzthubschrauber Christophorus 17 sowie die Exekutive.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 21:38 Uhr aktualisiert