„Einer der technisch anspruchsvollsten Einsatze seit Jahrzehnten“

Zu einem tödlichen Kletterunfall kam es am Wochenende am steirischen Schönberg. Für die Bergrettung Steiermark war es einer der technisch anspruchsvollsten Einsätze seit mehreren Jahrzehnten.

Zu einem tragischen Kletterunglück am nördlichen Hochschwab kam es am Samstag, dem 20. September 2025. In der Route „Glückspilz“ (Schwierigkeitsgrad VII) stürzte eine 42-jährige Wienerin in der sechsten Seillänge tödlich ab. Ihr 53-jähriger Lebensgefährte konnte erst Stunden später Hilfe holen. 5 Minuten berichtete bereits: Tödlicher Kletterunfall am Schönberg: Wienerin (42) stürzt in den Tod.

Einer der technisch anspruchsvollsten Einsätze in der Steiermark

Für die Bergrettung Steiermark war es einer der technisch anspruchsvollsten Einsätze seit mehreren Jahrzehnten: „Die Klettertour ‚Glückspilz‘ ist von oben nicht erreichbar, womit als einzige Option der Aufstieg von unten durch die senkrechte Wand – samt notwendiger Bergausrüstung – blieb“. Auch die Wetterbedingungen erschwerten den Einsatz. „Starker Wind verhinderte den Einsatz von Hubschraubern, zudem war die Tour nur von unten erreichbar. Spitzenkletterer der Bergrettung arbeiteten sich unter schwierigen Bedingungen zur Unglücksstelle vor. Mit Spezialseilen errichteten sie eine rund 200 Meter lange Seilbahn, um die Verunglückte zu bergen, anschließend erfolgte ein aufwendiger Abtransport durch alpines Gelände“, berichtet die Bergrettung Steiermark.

„Derart komplexe Lage kommt äußerst selten vor“

Landesleiter Stefan Schröck betonte: „Eine derart komplexe Lage kommt äußerst selten vor. Es war seit mehreren Jahrzehnten einer der technisch anspruchsvollsten Einsatze der Bergrettung in der Steiermark. Die Professionalität und das Zusammenspiel unserer Einsatzkräfte machten es möglich, diese Bergung abzuschließen.” Im Einsatz standen rund 30 Bergretter, drei Alpinpolizisten, das Kriseninterventionsteam und die Feuerwehr.