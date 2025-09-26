Bereitschaft zu Testamentsspende in der Steiermark verdoppelt

Immer mehr Steirer denken daran, mit ihrem Nachlass Gutes zu tun. Laut aktueller Studie hat sich die Bereitschaft zu einem gemeinnützigen Testament seit 2018 verdoppelt. Trotzdem bestehen große Wissenslücken beim Erbrecht.

In der Steiermark wächst die Bereitschaft, mit einem Testament Gutes zu tun, stark. Trotzdem fehlt vielen das nötige Wissen. Wer vorsorgt, kann nicht nur Streit verhindern, sondern auch über das eigene Leben hinaus Positives bewirken.

In der Steiermark wächst die Bereitschaft, mit einem Testament Gutes zu tun, stark. Trotzdem fehlt vielen das nötige Wissen. Wer vorsorgt, kann nicht nur Streit verhindern, sondern auch über das eigene Leben hinaus Positives bewirken.

Eine neue Studie der Initiative „Vergissmeinnicht – Die Initiative für das gute Testament“ zeigt: In der Steiermark ist jede fünfte Person über 40 Jahren bereit, einen Teil ihres Vermögens gemeinnützigen Organisationen zu vermachen. Damit hat sich die Bereitschaft seit 2018 verdoppelt. Besonders beliebt sind Spenden für Tierschutz, Soziales, Gesundheit und Pflege. Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass viele Steirer große Unsicherheit beim Thema Erbrecht verspüren.

Viele wissen über Erbrecht kaum Bescheid

Fast 60 Prozent der Österreicher fühlen sich schlecht über das Erbrecht informiert. In der Steiermark wissen nur drei von zehn Personen über die gesetzliche Erbfolge Bescheid, noch weniger kennen die Regeln für handschriftliche oder fremdhändige Testamente. „Jedes Jahr können Testamente nicht umgesetzt werden, weil sie formale Fehler enthalten“, so Markus Aichelburg von der Initiative Vergissmeinnicht.

©VGMN Bei einer Pressekonferenz in Graz präsentierte die Initiative „Vergissmeinnicht“ aktuelle Zahlen: Immer mehr Steirer wollen mit ihrem Testament Gutes tun.

Notariat als wichtigste Anlaufstelle

Für die Hälfte der Steirer ist das Notariat erste Adresse beim Thema Testament. Notarin Astrid Leopold aus Graz erklärt: „Viele Menschen haben Angst, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Doch wenn die Vorstellungen einmal festgelegt sind, überwiegt meist die Erleichterung. Ein Testament ist außerdem jederzeit anpassbar.“ Gründe für ein Testament sind für viele das gute Gefühl von Ordnung (49 Prozent) und der Wunsch, Streit zu vermeiden (42 Prozent).

Persönliche Beweggründe aus der Steiermark

Besonders berührend ist die Geschichte von Gertrude W. aus der Steiermark. Sie hat entschieden, ihr Vermögen der Caritas zu hinterlassen. Der Grund: Die Caritas hatte ihr selbst mehrfach geholfen, beispielsweise bei der Pflege ihrer Mutter oder nach einem Krankenhausaufenthalt. „Die Caritas tut Gutes, die soll’s haben“, erklärt sie. Damit unterstützt sie, dass auch künftig Menschen in Not geholfen werden kann.

Testamentsspenden als wichtige Stütze

Österreichweit stammen mittlerweile rund 115 Millionen Euro jährlich aus Testamentsspenden. Jeder zehnte Spendeneuro kommt so zustande. Diese Mittel sichern zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur, Tier- und Umweltschutz. Auch in der Steiermark sind sie eine unverzichtbare Unterstützung: Organisationen wie LebensGroß oder Arche Noah können damit neue Angebote schaffen und Tieren oder Menschen in schwierigen Situationen helfen.