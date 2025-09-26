Hydrauliköl bei Bauzug in Haus ausgetreten

Die Freiwilligen Feuerwehren Schladming, Ruperting und Haus wurden am Donnerstagnachmittag, dem 25. September 2025 gegen 15 Uhr zum Einsatz alarmiert.

Am Donnerstag ist bei einem Bauzug in Haus Hydrauliköl ausgetreten. Wir wurden gemeinsam mit den Feuerwehren Ruperting und Haus alarmiert. Wir stellten einen Auffangbehälter unter die Austrittsstelle“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Schladming, die mit elf Florianis im Einsatz stand.