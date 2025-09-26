Supermarkt-Schock: Seriendieb schlug in unbeobachtetem Moment zu

Ein 56-Jähriger steht im Verdacht, zumindest seit 2023 zahlreiche Diebstähle von Bargeld und Bankomatkarten vorwiegend in Lebensmittelmärkten begangen zu haben. Er wurde festgenommen.

Der 56-jährige in Graz wohnhafte Rumäne wurde Donnerstagmittag, 25. September 2025, in einem Lebensmittelmarkt in Köflach (Bezirk Voitsberg) auf frischer Tat ertappt, als er eine Geldbörse stahl. Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark ergaben, dürfte der Mann bereits in den letzten Jahren mehrfach derartige Diebstähle begangen haben.

So ging der Dieb vor

Mit den in den Geldtaschen vorgefundenen Bankomatkarten – inklusive der zugehörigen Codes – dürfte der Verdächtige immer wieder bei Bankomaten Bargeld behoben haben. Dabei dürfte er immer gleich vorgegangen sein: In den Supermärkten dürfte der Verdächtige sehr entschlossen nach potenziellen Opfern gesucht und diese sehr genau beobachtet haben, um in einem unbeobachteten Moment die in den Einkaufswägen abgelegten Geldbörsen an sich zu nehmen. Bei den Behebungen an den Bankomaten wurden regelmäßig Bilder vom Verdächtigen angefertigt, die Identität war jedoch unklar.

Dunkelziffer wohl sehr hoch

Bei den bislang bekannten Fakten handelt es sich nur um die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs, zumal bei nur wenigen solcher Geldbörsendiebstähle tatsächlich die Opfer ihre PIN-Codes, die der Verdächtige zur Behebung von Bargeld mit der Bankomatkarte verwenden konnte, in ihrer Geldbörse mitverwahrten. Somit dürfte die Dunkelziffer der vom 56-Jährigen begangenen Taschendiebstähle sehr hoch sein. Diesbezüglich werden noch umfangreiche Ermittlungen geführt.

Leugnete, Person auf den Fotos zu sein

Der Verdächtige äußerte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig und gab – trotz eindeutig vorhandener Fotos – an, nicht die abgebildete Person zu sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der 56-Jährige in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.