Neues Einsatzfahrzeug WLF-K bei Voestalpine Tubulars gesegnet

Strahlender Sonnenschein, hunderte Gäste und ein besonderes Highlight: Die Betriebsfeuerwehr voestalpine Tubulars feierte ihr Feuerwehrfest und stellte das neue Einsatzfahrzeug WLF-K in den Dienst.

Am Freitag, dem 19. September 2025, verwandelte sich der Parkplatz bei Portier 2 in Kindberg in einen großen Festplatz. Grund dafür war das Feuerwehrfest der Betriebsfeuerwehr voestalpine Tubulars. Im Mittelpunkt stand die feierliche Segnung und Inbetriebnahme des neuen Wechselladerfahrzeugs mit Kran – kurz WLF-K. Bei einer eindrucksvollen Vorführung konnten die Besucherinnen und Besucher gleich sehen, was das moderne Fahrzeug alles kann.

Musik und gute Stimmung

Nach einer witterungsbedingten Verschiebung im Juni meinte es der Wettergott diesmal gut. Strahlender Sonnenschein und ein buntes Programm lockten hunderte Gäste an. Die Werkskapelle eröffnete das Fest mit einem Platzkonzert, am Abend sorgten die Goaßsteigbuam, die Pagger Buam und Sängerin Natalie Holzner für ausgelassene Stimmung bis in die Nachtstunden.

Spaß für die ganze Familie

Auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher kamen voll auf ihre Kosten. Neben einer großen Hüpfburg gab es Schminken und Kistenklettern – das Kinderprogramm sorgte für viele strahlende Gesichter. Damit wurde das Feuerwehrfest zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Ein Höhepunkt war auch die Auszeichnung der beiden Geschäftsführer der voestalpine Tubulars. DI Gernot Graller-Kettler und DI Gerald Gfrerer wurden vom Landesfeuerwehrverband Steiermark mit der „Floriani-Plakette in Bronze“ für ihre Verdienste um das Feuerwehrwesen geehrt.