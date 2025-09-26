Brutale Attacke in Weiz: Polizei sucht nach diesem Mann

Nach einer schweren Körperverletzung in Weiz veröffentlicht die Polizei nun Fotos des mutmaßlichen Täters. Der 35-jährige Verletzte musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Weiz gebracht werden.

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, am 5. Juli 2025, gegen 1.10 Uhr, einen 35-Jährigen attackiert und schwer verletzt zu haben. Nun fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.

In der Nacht auf den 5. Juli 2025 kam es im Stadtgebiet von Weiz (Steiermark) zu einer schweren Körperverletzung. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Weiz wurde nach einem Lokalbesuch von einem unbekannten Täter attackiert und dabei schwer verletzt.

Angriff auf offener Straße

Der Mann hatte zuvor ein Lokal verlassen, nachdem er von mehreren Personen belästigt und beschimpft worden war. Kurz darauf wurde er vom Tatverdächtigen und dessen Begleitern verfolgt. Nachdem er ihnen zunächst entkommen konnte, traf er in der Birkfelder Straße erneut auf den Unbekannten. Dieser soll dem Opfer ohne erkennbaren Grund einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der 35-Jährige ging bewusstlos zu Boden.

©LPD Stmk Mit diesen Aufnahmen sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter der brutalen Attacke in Weiz.

Opfer im LKH Weiz behandelt

Nachdem der Verletzte wieder zu sich kam, alarmierte er die Rettungskräfte. Er wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Weiz eingeliefert. Laut Polizei handelt es sich beim Verdächtigen um einen jungen Mann, etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt. „Im Lokal wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Da die bisherigen Ermittlungen ohne Ergebnis blieben, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz nun die Veröffentlichung der Fotos an.