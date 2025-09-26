Schnittbrot im Test: Teuer heißt nicht automatisch besser

Ob zum Frühstück, in der Pause oder zur Jause am Abend - Brot begleitet uns Österreicher jeden Tag. Die Arbeiterkammer Steiermark hat 20 Schnittbrote getestet und zeigt: Gutes Brot muss nicht teuer sein.

Der Duft von frisch geschnittenem Brot am Frühstückstisch: In Österreich selbstverständlich. Doch wie gut ist das Schnittbrot aus dem Supermarkt?

Der Duft von frisch geschnittenem Brot am Frühstückstisch: In Österreich selbstverständlich. Doch wie gut ist das Schnittbrot aus dem Supermarkt?

Ein Butterbrot in der Früh, ein Marmeladenbrot zwischendurch oder eine gscheide Brettljause am Abend – Brot ist in Österreich fix am Tisch. Umso spannender ist die Frage: Wie gut ist eigentlich das Schnittbrot aus dem Supermarkt? Genau das hat die Arbeiterkammer Steiermark jetzt überprüft und 20 Produkte aus Grazer Geschäften unter die Lupe genommen.

Was ist dein Lieblingsbrot? Weißbrot Vollkornbrot Roggenbrot Dinkelbrot Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Preisunterschiede enorm

Das Ergebnis lässt staunen: Zwischen 99 Cent und 4,99 Euro zahlst du für ein halbes Kilo Schnittbrot. Besonders bei Vollkornbrot ist die Spanne groß. Nämlich bis zu 400 Prozent. Auch beim Roggenmischbrot reicht die Bandbreite von 0,99 bis 2,99 Euro. Damit zeigt sich: Wer genauer hinschaut, kann ordentlich sparen.

Viele Sieger, ein klarer Verlierer

Nicht nur der Preis, auch der Geschmack wurde getestet. Und hier gab es viele positive Überraschungen: Mehr als die Hälfte der Brote bekam die Bestnote „Sehr gut“. Zwei Produkte erhielten die Bewertung „Gut“. Saftige Krume, angenehmer Geruch, knusprige Kruste – so wünschen wir uns unser tägliches Brot. Doch nicht alle konnten überzeugen: Sechs Produkte schafften nur ein „Befriedigend“, eines fiel mit „Genügend“ durch wegen dumpfem Fehlgeschmack und bitterer Note.

AK-Test Schnittbrot: So wurde getestet:

20 Brote (10 Roggenmischbrote, 10 Vollkornbrote) aus Grazer Supermärkten. Bewertet wurde nach nach Preis, Geschmack, Geruch und Textur. Preise: Vollkornbrot: 0,99 Euro (Clever Roggenvollkorn) bis 4,99 Euro (Ölz Dinkel-Vollkorn)

Roggenmischbrot: 0,99 Euro (LIDL Grafschafter Pfundschnitten, Hofer Goldähren Bauernschnitten) bis 2,99 Euro (Ölz Krustenbrot bei Billa Plus)

Durchschnittspreis: ca. 2 Euro pro 500 g Qualität: 11 Produkte: Sehr gut

6 Produkte: Befriedigend (z. B. wegen bitterem Nachgeschmack, trockener Krume)

1 Produkt: Genügend (dumpfer Fehlgeschmack, stark bitter)

2 Produkte: Gut

Gesundheitlich unbedenklich

Egal ob günstig oder teuer: In puncto Sicherheit gab es Entwarnung. Keines der getesteten Brote überschritt die vorgeschriebenen Grenzwerte. Damit bleibt das wichtigste Grundnahrungsmittel im Land gesundheitlich einwandfrei. Der Test von der AK Steiermark zeigt klar: Gutes Brot kostet nicht die Welt. Schon für unter einem Euro bekommst du ein Produkt, das mit den teuren Marken mithalten kann oder sie sogar übertrifft. Wer aufmerksam einkauft, hat also mehr Jause fürs Geld.