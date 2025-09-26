Frontalcrash in Weiz: Familie mit Baby verletzt, Lkw-Lenker betrunken

Ein Frontalzusammenstoß auf der L356 bei Göttelsberg erschütterte am Freitag den Bezirk Weiz: Eine junge Familie mit Kleinkind wurde verletzt, der Lkw-Lenker erlitt schwere Verletzungen. Der Alkotest fiel positiv aus.

Ein Unfall mit Folgen ereignete sich am Freitag, dem 26. September 2025, in Göttelsberg (Bezirk Weiz, Steiermark). „Gegen 11.10 Uhr stießen die beiden Fahrzeuge auf regennasser Fahrbahn im Bereich einer Kurve frontal zusammen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. In dem Pkw saßen eine 33-jährige Mutter, ein 35-jähriger Vater und ihr 14 Monate altes Kind – alle aus dem Bezirk Weiz. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Maisacker geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die Familie erlitt laut Polizei vermutlich leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht.

Ein Frontalzusammenstoß auf der L356 bei Göttelsberg im Bezirk Weiz endete am Freitag mit vier Verletzten – darunter ein Kleinkind. Der Lkw-Lenker war alkoholisiert.

Schwer verletzter Lkw-Lenker

Anders erging es dem 23-jährigen Lkw-Fahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenfalls ins LKH Weiz eingeliefert. „Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest verlief positiv, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde“, heißt es seitens der Polizei. Die L356 war für die Bergungsarbeiten gesperrt. „Von 11.51 Uhr bis 12.10 Uhr musste die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden“, so die Polizei.

