Reformpartnerschaft: Steiermark bringt 30 Vorschläge ein

Weniger Papierkram, mehr Tempo: Bei der Reformpartnerschaft Österreich brachte die Steiermark 30 Vorschläge ein - von digitaler Abwicklung bis zu klareren Zuständigkeiten. Ziel: eine Verwaltung, die Bürger entlastet.

Weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und mehr digitale Möglichkeiten: Das stand beim zweiten Treffen der „Reformpartnerschaft Österreich“ in Wien im Mittelpunkt. Die Steiermark präsentierte dabei 30 konkrete Vorschläge, wie die Verwaltung effizienter und bürgerfreundlicher werden kann.

Verfahrensbeschleunigung im Fokus

„Unser gemeinsames Ziel ist eine moderne Verwaltung, die Verfahren beschleunigt, Doppelgleisigkeiten abbaut und digitale Möglichkeiten konsequent nutzt. Mit unseren 30 eingebrachten Vorschlägen wollen wir konkrete Impulse setzen“, erklärte Landtagspräsident Gerald Deutschmann, der die Steiermark bei den Gesprächen vertritt. Geprüft werden sollen nun vor allem Vereinfachungen im Verfahrensrecht, der Abbau von Berichtspflichten sowie die Stärkung digitaler Angebote.

©BKA/Schrötter Bund, Länder und Gemeinden tagten in Wien: Johannes Pressl (Gemeindebund), Staatssekretär Sepp Schellhorn, Staatssekretär Alexander Pröll, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (Salzburg) und Landtagspräsident Gerald Deutschmann (Steiermark) (v.l.)

Schwerpunkte aus der Steiermark

Besonders wichtig ist den steirischen Vertreter:innen, dass Bürgerinnen und Bürger Nachweise künftig nicht mehr mehrfach erbringen müssen. Stattdessen sollen Behörden direkt und rechtskonform auf bestehende Register zugreifen können. Auch die Nutzung von ID Austria, elektronischer Zustellung und digitalen Formularen soll ausgebaut werden. Zudem fordert die Steiermark, dass amtliche Sachverständige gebietskörperschaftenübergreifend eingesetzt werden können, um Verfahren zu beschleunigen und Ressourcen besser zu nutzen.

Bürokratieabbau und digitale Lösungen

Medienbrüche, wie etwa das Ausdrucken und neuerliche Einscannen digital signierter Dokumente, sollen abgeschafft werden. Auch veraltete Vorschriften wie die Hauskundmachung nach der Gewerbeordnung stehen zur Diskussion. Weniger Genehmigungen, klarere Zuständigkeiten und längere Prüfintervalle sollen die Behörden zusätzlich entlasten. Einheitliche Regeln im Betriebsanlagenrecht sowie vereinfachte Arbeitsgenehmigungen, vor allem für Drittstaatsangehörige in Mangelberufen, sollen außerdem die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs sichern.

©BKA/Schrötter Tagung der „Reformpartnerschaft Österreich“ in Wien.

Nächste Schritte im Reformprozess

Die Vorschläge werden nun gemeinsam mit dem Bund auf ihre rechtliche, technische und politische Umsetzbarkeit geprüft. Das nächste Treffen der Reformpartnerschaft findet im November in der Steiermark statt. Bereits Ende des Jahres soll ein Gesetzesentwurf vorliegen, der erste Maßnahmen umsetzt.