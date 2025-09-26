Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva/5 Minuten
Fotomontage auf 5min.at zeigt ein Warnschild und Kerzen
In Wörschach kam es bei Kanalarbeiten zu einem tödlichen Arbeitsunfall.
Wörschach/Liezen
26/09/2025
Ermittlungen laufen

Tödlicher Arbeitsunfall in Wörschach: Mann (41) bei Kanalbau verschüttet

Tragisches Unglück in Wörschach (Bezirk Liezen, Steiermark): Ein 41-jähriger Arbeiter wurde bei Kanalarbeiten verschüttet und verstarb noch an der Unfallstelle.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Am Freitagvormittag, dem 26. September 2025, ereignete sich in Wörschach ein schwerer Arbeitsunfall. Gegen 11.43 Uhr wollte ein 41-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Liezen während Kanalarbeiten kurz vor dem Zuschütten der Baugrube noch das Kanalrohr justieren. „Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Erdreich plötzlich ins Rutschen und begrub den Mann unter sich“, teilen nun die Beamten mit. Ersthelfer versuchten sofort, den Arbeiter aus der Baugrube zu retten. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Wörschach konnte der 41-Jährige schließlich befreit werden.

Vergebliche Rettungsversuche

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und intensiver Reanimationsversuche durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C14 kam jede Hilfe zu spät. Der Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle. „Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: