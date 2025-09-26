Tödlicher Arbeitsunfall in Wörschach: Mann (41) bei Kanalbau verschüttet

Tragisches Unglück in Wörschach (Bezirk Liezen, Steiermark): Ein 41-jähriger Arbeiter wurde bei Kanalarbeiten verschüttet und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Freitagvormittag, dem 26. September 2025, ereignete sich in Wörschach ein schwerer Arbeitsunfall. Gegen 11.43 Uhr wollte ein 41-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Liezen während Kanalarbeiten kurz vor dem Zuschütten der Baugrube noch das Kanalrohr justieren. „Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Erdreich plötzlich ins Rutschen und begrub den Mann unter sich“, teilen nun die Beamten mit. Ersthelfer versuchten sofort, den Arbeiter aus der Baugrube zu retten. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Wörschach konnte der 41-Jährige schließlich befreit werden.

Vergebliche Rettungsversuche

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und intensiver Reanimationsversuche durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C14 kam jede Hilfe zu spät. Der Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle. „Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.