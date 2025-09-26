Steiermark investiert 315.000 Euro für Hospizversorgung in Pflegeheimen

Das Land Steiermark stärkt die Hospiz- und Palliativversorgung in Alten- und Pflegeheimen. Das Land unterstützt den Hospizverein mit 315.000 Euro, um Menschen in ihrer letzten Lebensphase bestmöglich zu begleiten.

Die Steiermärkische Landesregierung hat beschlossen, den Hospizverein Steiermark im Jahr 2025 mit rund 315.000 Euro zu fördern. Damit wird das Projekt „Hospizkultur und Palliative Care in Alten- und Pflegeheimen (HPCPH)“ fortgeführt. Es hat das Ziel, die Betreuung und Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase direkt in den Pflegeheimen zu verbessern. Bereits von 2016 bis 2024 hat das Land dafür über 850.000 Euro bereitgestellt.

Menschliche Begleitung im Vordergrund

„Die Hospiz- und Palliativversorgung in unseren Pflegeheimen ist ein zentraler Bestandteil unserer Verantwortung für die Menschen in der Steiermark. Vom ersten Schritt des Lebenswegs bis zum letzten Stück, ist die Steiermark unsere gemeinsame Heimat – und wir wollen, dass alle Menschen darin sicher und würdevoll begleitet werden“, betont Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Mit der aktuellen Förderung soll sichergestellt werden, dass Betroffene individuell betreut und in ihrer vertrauten Umgebung unterstützt werden können.

©Michaela Lorber Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betont die Bedeutung einer würdevollen Begleitung bis zum Lebensende.

Zeichen für Verlässlichkeit

Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller hebt die Bedeutung des Projektes hervor: „Mit der Weiterführung dieser Finanzierung zeigt die Landesregierung, dass sie in allen Lebensphasen ein verlässlicher Partner an der Seite der Menschen in der Steiermark ist. Eine funktionierende Hospiz- und Palliativversorgung ist Ausdruck einer menschlichen und würdevollen Gesellschaft.“

©FPÖ Steiermark FPÖ-Klubobmann Marco Triller unterstreicht die Verlässlichkeit der sozialen Infrastruktur in der Steiermark.

Unterstützung für Angehörige

Das Projekt soll nicht nur den Betroffenen Halt geben, sondern auch deren Angehörigen Sicherheit und Begleitung. „Wir stehen hinter diesem wichtigen Projekt, das Betroffenen und ihren Angehörigen Halt, Begleitung und Sicherheit gibt. Unser Ziel ist klar: Jeder Mensch in der Steiermark soll in allen Lebenslagen auf eine starke soziale Infrastruktur vertrauen können“, so Triller abschließend.