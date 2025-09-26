Preis für die Steiermark: Busse warten künftig aufeinander

Wenn der Anschlussbus davonfährt, ist der Ärger groß. Damit soll in der Steiermark Schluss sein: Für die landesweite Regionalbus-Anschlusssicherung erhielt der Verkehrsverbund Steiermark den VCÖ-Mobilitätspreis Österreich 2025. Am Donnerstag, dem 25. September 2025, wurden im Odeon Theater in Wien insgesamt 13 Projekte ausgezeichnet.

Preis für clevere Lösung aus der Steiermark

Der Gesamtsieg ging an den Verkehrsverbund Steiermark. Mit einem innovativen System wird sichergestellt, dass Busse bei kleinen Verspätungen aufeinander warten. Fahrgäste sehen über die App sofort, ob der Anschlussbus wartet, und auch jene im wartenden Bus werden über Bildschirme informiert. In der Testphase wurden mehr als 90 Prozent von 3.000 Anschlüssen korrekt gesichert. Seit der Einführung gingen die Beschwerden über versäumte Anschlüsse massiv zurück. „Die Gesamtreisezeit hat großen Einfluss darauf, ob mit dem Öffentlichen Verkehr oder mit dem Auto gefahren wird“, erklärte VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen.

Zwei weitere Siege für die Steiermark

Auch zwei Kategoriesiege gingen ins Bundesland: Die SWS-PowerBox® holte den Preis in der Kategorie „Klimaverträglicher Güterverkehr“. Sie gewinnt Strom aus der Bewegungsenergie von Zügen, um Kühlaggregate zu betreiben. Zudem überzeugte das „L10-Öffi-Mitfahrtraining für Kids & Coaches“ des Umwelt-Bildungs-Zentrums Steiermark. 15- und 16-Jährige wurden dabei zu „Öffi-Coaches“ ausgebildet und gaben ihr Wissen an Volksschüler weiter.

Vielfalt an Ideen aus ganz Österreich

Insgesamt wurden 363 Projekte eingereicht, 13 davon ausgezeichnet. Von der Neugestaltung der Praterstraße in Wien über eine Fußgängerzone beim TU-Projekt „TIKTAK Galilei“ bis hin zur DAVNE-Nachbarschaftshilfe im Waldviertel, die Fahrgemeinschaften für ältere Menschen organisiert – die Preisträger zeigen die ganze Bandbreite an Ideen. „Die Gewinnerinnen und Gewinner zeigen, dass sie nicht lange fackeln, sondern einfach machen“, sagte Vera Hofbauer vom Mobilitätsministerium. Auch Salzburg war erfolgreich: Mit dem Guest Mobility Ticket können Gäste den gesamten Öffentlichen Verkehr im Bundesland nutzen. Finanziert wird das Angebot über einen Mobilitätsbeitrag von 50 Cent pro Nächtigung. Seit der Einführung im Mai wurden bereits mehr als zwei Millionen Tickets ausgegeben. ÖBB-Vorstand Klaus Garstenauer betonte: „Die Gewinnerprojekte des VCÖ-Mobilitätspreises 2025 zeigen eindrucksvoll, wie breit gefächert und zukunftsweisend Mobilität gedacht und umgesetzt wird.“ Alle ausgezeichneten Projekte findest du hier.