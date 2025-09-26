Bester Jungmechatroniker Österreichs kommt aus der Steiermark

Im „Center of Excellence“ der WKO Steiermark in Graz zeigten 15 Lehrlinge aus fünf Bundesländern ihr Können. Gefragt waren Präzision, Logik und technisches Verständnis. Am Ende setzte sich der 18-jährige Niklas Neuhold aus Raaba-Grambach durch und holte den Titel „Bester Jungmechatroniker Österreichs“. Der zweite Platz ging ebenfalls in die Steiermark: an Sandro Woschnigg aus Leibnitz.

©Lukas Elsneg Podium: Niklas Neuhold (m.) holt vor Sandro Woschnigg (l.) und Jan Pantscharowitsch den Sieg.

Vielseitige Aufgaben gemeistert

Neuhold, der wie Woschnigg bei der Knapp AG in Hart bei Graz seine Ausbildung absolviert, bewies in allen Disziplinen Nervenstärke. Vom pneumatischen Aufbau über die elektrische Verdrahtung bis hin zur Programmierung war alles gefragt – sogar eine spontane Änderung im Programm zum Schluss. „Es war ein intensiver Tag mit vielen Herausforderungen. Dass ich am Ende ganz oben am Podest stehe, erfüllt mich mit großem Stolz. Die Freude war riesig, als mein Name aufgerufen wurde“, schildert der frischgebackene Sieger. Den Pokal werde er „entweder in der Firma – in der Lehrwerkstätte – oder zuhause einen Ehrenplatz bekommen“.

Bühne für junge Talente

Auch Platz drei ging an einen Lehrling aus Wien: Jan Pantscharowitsch. Insgesamt stellten sich 15 junge Männer und eine Frau den Aufgaben, die nicht nur handwerkliche, sondern auch logische und kreative Fähigkeiten verlangten. Die Siegerehrung fand im Rahmen des „Internationalen Forum Mechatronik“ statt, bei dem 400 Teilnehmer aus elf Nationen über die Zukunft der Branche diskutierten.

„Motor für Industrie“

Herbert Brunner, Landesinnungsmeister der steirischen Mechatroniker, zeigte sich beeindruckt: „Die Leistungen, die wir heute gesehen haben, zeigen eindrucksvoll, wie breit und modern der Beruf des Mechatronikers aufgestellt ist. Von der klassischen Mechanik über Elektrik bis hin zur digitalen Programmierung – unsere jungen Fachkräfte beherrschen das gesamte Spektrum. Genau diese Vielseitigkeit macht sie zu einem zentralen Motor für die Industrie in unserem Land.“

Ticket für AustrianSkills

Auch Bundesinnungsmeister Andreas Kandioler lobte das hohe Ausbildungsniveau: „Unsere Lehrlinge sind gefragte Fachkräfte – und dieser Bewerb gibt ihnen eine Bühne, das eindrucksvoll zu zeigen.“ Für Niklas Neuhold geht es nun schon bald weiter: Mit seinem Sieg sicherte er sich das Ticket für AustrianSkills, die von 20. bis 23. November in Salzburg stattfinden. Dort wartet die nächste große Herausforderung – und vielleicht der Sprung zur Berufs-WM WorldSkills in Shanghai.