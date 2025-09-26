Trüber Morgen, freundlicher Nachmittag in der Steiermark

Am Samstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zweigeteilt. Nach einem trüben Start bessert sich die Lage im Tagesverlauf und die Sonne gewinnt langsam an Kraft.

„Am Samstag nimmt der Tiefdruckeinfluss zwar ab, es bleibt aber oft trüb“, berichten die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders südlich des Mur- und Mürztals hält sich die Wolkendecke am Vormittag hartnäckig, ehe sich am Nachmittag zunehmend sonnige Auflockerungen durchsetzen. In der nördlichen Obersteiermark beginnt der Tag dagegen meist sonnig, bevor sich im Laufe des Tages einige Quellwolken bilden. Regenschauer sind laut Prognose die Ausnahme. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 7 und 13 Grad, die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein bei 13 bis 18 Grad.