Herbstgrau mit Lichtblicken: So wird das Wochenende in der Steiermark

Von Grau über kleine Sonnenfenster bis zu einzelnen Schauern: Das Wochenende in der Steiermark zeigt sich launisch. Wer die Sonne sehen will, muss schnell sein und den Regenschirm sicherheitshalber dabeihaben.

Der Freitag, 26. September 2025, brachte vor allem eines: Kontraste. Während von der Mur-Mürz-Furche bis ins Vorland dicke Wolken hingen, blitzte in der nördlichen Obersteiermark immer wieder die Sonne durch, wie die Meteorologen der Geosphere Austria prognostizierten. Wer im Ausseerland unterwegs war, durfte sich sogar über bis zu 18 Grad freuen. Alle anderen mussten sich mit kühlen 13 Grad begnügen. Dazu wehte ein lebhafter Wind, der das Grau noch grauer erscheinen ließ.

Samstag: Sonne nur mit Geduld

Am Samstag bessert sich die Lage nur langsam. Zwar schwächt sich der Tiefdruckeinfluss ab, doch vor allem südlich des Mur- und Mürztals bleibt es am Vormittag zäh trüb. Im Norden schaut es besser aus: Dort startet der Tag mit Sonnenschein, allerdings ziehen im Laufe des Tages Quellwolken auf. „Regenschauer bleiben die Ausnahme“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Ein kleiner Trost: Je nach Sonne sind 13 bis 18 Grad möglich. Also kein Grund, den Grill ganz einzuwintern.

Sonntag: Wolken geben den Ton an

Der Sonntag macht dem Herbst alle Ehre. Im Vorland hält sich eine hartnäckige Nebeldecke, nur rund um die Mittagszeit kämpft sich die Sonne vereinzelt durch. In der Obersteiermark geht sich am Vormittag noch ein freundlicher Start aus, ehe von Nordosten eine Störungszone näher rückt. Am Nachmittag werden die Wolken dichter, am Abend sind erste Schauer nicht ausgeschlossen. „Bei anhaltender Bewölkung werden Höchsttemperaturen von 13 Grad erreicht, in der Mittagssonne sind bis zu 18 Grad möglich“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.